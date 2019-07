00:31 Uhr

„Zeit für Brei“ und Beikost für Babys

Kurse für Eltern und Tagesmütter

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Wertingen lädt alle interessierten Mütter und Väter im Landkreis Dillingen zu zwei Beikosteinführungskursen ein. Auch Großeltern und Tagesmütter sind willkommen. Die Teilnehmer lernen die empfohlene Abfolge der Beikost kennen, und wie sie Breie selbst herstellen können.

„Zeit für Brei“ findet am Mittwoch 10. Juli, von 18 bis 20 Uhr in der Landwirtschaftsschule Wertingen, Landrat-Anton-Rauch-Platz 4, statt. Wer eher am Vormittag Zeit hat, der ist bei „Stillen, Fläschchen und was kommt dann?“ gut aufgehoben. Der Kurs findet im Gymnastikraum der Friedrich-Hartmann-Turnhalle Bissingen, Stillnauer Straße 3, von 9.30 bis 11 Uhr statt.

Anmelden können sich Teilnehmer unter www.weiterbildung.bayern.de. Die Kurse sind kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Nähere Informationen zu diesem oder zu weiteren Veranstaltungen des Netzwerks Junge Eltern, Familie mit Kindern von null bis drei Jahren im Bereich Ernährung und Bewegung finden Sie unter www.aelf-wt.bayern.de/ernaehrung. (pm)

