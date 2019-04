vor 49 Min.

Zimmerer erfüllen Lebensträume

Mit Unterstützung der Innungen Dillingen und Donau-Ries zeigt Zimmermeister Richard Betz Wertinger Schülern, warum es sich lohnt, Handwerker zu sein.

Paul Ballmer stellt klar: „Einen Beruf nur wegen des Geldes zu machen, das reicht nicht fürs ganze Leben.“ Gespannt verfolgen die Siebt- und Achtklässler der Montessorischule Wertingen das Stück „Mit Herz und Hand“ von und mit Zimmermeister Richard Betz. Ohne Nägel und Schrauben baut er eine Brücke, während er aus dem Leben seiner Kunstfigur Paul Ballmer erzählt.

Obwohl dessen Vater eine Zimmerei hatte, wurde er Investmentbanker, weil er so gut in Mathematik war. Der Erfolg schien ihm recht zu geben, doch irgendwann war er so abgehoben, dass er die Realität aus dem Blick verlor, abstürzte und sogar im Gefängnis landete. Der Geselle seines Vaters, der mit 50 noch auf Wanderschaft gegangen war, brachte ihn zum Nachdenken. Paul lernte den Beruf des Zimmerers von der Pike auf, wurde Meister und baute seinen eigenen Zimmereibetrieb auf. Nur die Suche nach Auszubildenden gestaltet sich schwierig, weil viele Eltern wollen, dass ihre Kinder ein Studium machen. Paul Ballmer sagt: „Ich habe nichts gegen Akademiker. Aber mich ärgert, dass so ein Unterschied gemacht wird.“

Ein guter Handwerker ist ein Geheimtipp

Ein guter Handwerker sei ein Geheimtipp. Er fragt die Schüler, wie sie herausfinden, was ihnen Spaß macht? Die Antwort: „Ich probiere es aus!“ Sein Rat: „Wenn ihr was macht, dann macht es gut und macht es gerne.“ Er spornt die Schüler an, ihre Träume zu verwirklichen: „Egal was es ist, wenn du dein Herz reinlegst, kannst du was Tolles draus machen.“ Erst nach dem Architekturstudium hat Richard Betz seinen Weg entdeckt. „Ich will bauen, darum habe ich mich für die Zimmerei entschieden und das nie bereut.“ An rund 250 Schulen zeigte er sein Stück bereits, von Februar bis Juni an über 30 Bayerischen Schulen. Die Aufführung in Wertingen wurde von den Zimmererinnungen Dillingen und Donau-Ries gesponsert. Schulleiterin Beate Lahner-Ptach fragte die Schüler, ob sie bei ihren Praktika gespürt hätten, dass die Leute ihren Beruf lieben. Wie Wolfgang Bauer von der gleichnamigen Zimmerei in Geratshofen: „Wenn ich abends heimgehe und einen Dachstuhl oder ein Holzhaus aufgestellt habe, weiß ich, ich habe jemandem einen Lebenstraum erfüllt.“ Franz Motz, Obermeister der Zimmererinnung Donau-Ries sagte: „Bei uns wird es nie langweilig und wenn ich am Abend heimgehe, sehe ich, was ich gemacht habe.“

Ein Zimmerer spart sich viel Geld beim Hausbau

Christian Graf erzählt von seinem Großvater, der 1946 das Holzbauunternehmen in Dillingen-Steinheim aufgebaut hat. Graf betonte: „So ein Unternehmen in dritter Generation zu führen, das geht nur mit Herz und Hand.“ Richard Betz meint, dass jeder Zimmerer sich selbst ein Haus bauen könnte: „Da muss jemand sehr lange im Büro sitzen, bis er verdient, was sich ein Zimmerer durch seine Kenntnisse spart.“ Franz Motz sagt: „Im Handwerk muss man ein Ziel haben, das man auch durchzieht. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie man sich das vorstellt.“ Und das habe Richard Betz hervorragend rübergebracht. Der selbst freut sich, als er anschließend in sein „Wanderbuch“ mit den Zuschauereinträgen schaut, denn Maya hat hineingeschrieben: „Ich habe heute einen Beruf entdeckt, den ich weiter verfolgen möchte!“

Schon vor der Vorführung berichtete Lehrerin Brigitte Lis vom „Mühlwinkel“, wo die Schüler ein altes Haus renovieren, eine Küchengruppe bekocht sie, auch Gartenarbeit steht an. Das besichtigten die Zimmerermeister mit den Schülern anschließend und staunten, was diese dort alles leisten. (pm)

