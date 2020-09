vor 5 Min.

Zusätzliche Busse zum Schulbeginn

AVV reagiert auf Anstieg der Schülerzahl

Zum Schulbeginn am heutigen Dienstag wird der AVV-Regionalbusverkehr vom Ferienfahrplan auf den Schulfahrplan übergehen. Gleichzeitig würden bereits zum ersten Schultag auf AVV-Regionalbuslinien zusätzliche Verstärkerbusse eingesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung. Im ersten Schritt werden alle Linien zu den Schulzentren in Wertingen verstärkt. Hier seien zum Schuljahresbeginn mehr Schüler als im Vorjahr gemeldet.

Andreas Mayr, Geschäftsführer des AVV: „Wir begrüßen die Förderung des Freistaates und werden in enger Abstimmung mit den Aufgabenträgern die Kapazitäten mit Verstärkerfahrzeugen bei Bedarf erhöhen. Jedoch ist dies nur in begrenztem Rahmen möglich und abhängig von der Verfügbarkeit von Bussen und Fahrpersonal.“

Ab dem zweiten Schultag werden Mitarbeiter und Dienstleister des AVV die Auslastung der Busse an großen Schulzentren im Verbundgebiet während der Hauptverkehrszeiten intensiv überwachen. Wenn nötig, können dann bei Bedarf die vorhandenen Kapazitäten in enger Absprache mit den Aufgabenträgern kurzfristig erhöht werden. Der Freistaat Bayern unterstützt hierbei die Städte und Landkreise, um auch Reisebusse als Schulbusverstärker einsetzen zu können.

Vor diesem Hintergrund weist der AVV nochmals eindringlich auf die Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr hin. Trotz zusätzlicher Fahrzeuge werde bei einem Großteil der Fahrten während der Hauptverkehrszeit der empfohlene Abstand nicht einzuhalten sein. An die Stelle des Abstandsgebots tritt die Einhaltung der Maskenpflicht.

Abschließend appelliert der AVV-Geschäftsführer an die Vernunft der Fahrgäste: „Bitte nutzen Sie gleichmäßig die angebotenen Fahrtmöglichkeiten, ein Bus früher oder später als gewohnt kann zur Entzerrung der Hauptverkehrszeit beitragen. Bitte vermeiden Sie enges Gedränge an den Haltestellen und tragen Sie bereits dort eine Maske wie auch in Bus und Bahn.“ (pm)

