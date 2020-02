vor 46 Min.

Zusamaltheim: Weitere Gasleitung soll verlegt werden

Dieses Vorhaben hat mit der Verdichterstation in Prettelshofen zu tun. Rat debattiert auch über die Schule

Von Manuela Winkelbauer

Durch das Gemeindegebiet von Zusamaltheim wird vermutlich bald eine weitere überregionale Gasleitung verlegt. Der Gemeinderat befasste sich in der jüngsten Sitzung mit diesem Thema. Bürgermeister Wolfgang Grob informierte die Räte über die Pläne der Firma Bayernets. Mit der neuen geplanten Leitung soll die Versorgung des süddeutschen Raums mit Erdgas aus der Verdichterstation bei Prettelshofen sichergestellt werden. Endpunkt der Gasleitung soll Kötz sein. Die Räte in Zusamaltheim signalisierten ihr Einverständnis mit dem geplanten Trassenverlauf. Sie wünschten sich aber, dass eine Anschlussmöglichkeit der Gemeinde Zusamaltheim an das Netz vorgesehen wird. Grob erklärte, dass es sich derzeit nur um einen Vorabhinweis handelt, die Eigentümer würden noch informiert werden.

Wie geht es weiter mit der energetischen Sanierung der Grundschule und einem effektiven Brandschutzkonzept? Grob informierte das Gremium an diesem Abend über das bislang Erreichte. Derzeit gibt es nach wie vor kein eigenes Förderprogramm für die energetische Sanierung. Vor allem der Brandschutz macht den Verantwortlichen Sorgen. Aus diesem Grund wurde gemeinsam nach Lösungen gesucht. Vorgesehen ist der Einbau von Glastüren, die sich im Brandfall schließen und außerdem ermöglichen, sicher und geschützt die Fluchtwege nutzen zu können. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Klassenräumen, die im oberen hinteren Bereich liegen. Diese sind selbst mit der Drehleiter der Wertinger Feuerwehr nur sehr schwer erreichbar. Zudem gab Grob zu bedenken, dass man den Anfahrtsweg der Rettungskräfte aus Wertingen nicht unterschätzen dürfe. Der Gemeinderat regte schließlich an, die brandschutzrechtliche Genehmigung einzuholen.

Schon in der Bauvoranfrage hatte sich der Gemeinderat mit dem schwierigen Untergrund des Baugrundstücks in der Oberen Dorfstraße befasst. Seinerzeit wurde der Voranfrage zugestimmt, aber ein Hinweis auf die erforderliche Sicherung des Hangs gegen Abrutschen gegeben. Diesen wiederholten die Räte nun auch beim Bauantrag für die Errichtung eines Wohnhauses mit Carport und Geräteraum. Der Rat stimmte dem Vorhaben zu, verwies aber im Hinblick auf den Untergrund darauf, dass die oberhalb liegenden Grundstücke nicht gefährdet werden dürfen. Insbesondere die Lage der Zisterne solle nochmals geprüft werden. Außerdem beschäftigte sich das Gremium mit dem Antrag auf Neubau eines Zweifamilienhauses mit Carport in der Alte Wertinger Straße in Zusamaltheim. Das Gremium stimmte dem Vorhaben zu. Der Flächennutzungsplan sieht hier Wohnnutzung vor. Im Beschluss wurde darauf hingewiesen, dass die Erschließung von Kanal und Wasser abzustimmen sei. Die Kosten hierfür trage grundsätzlich der Bauherr.

Dem Antrag des Schützenvereins „Gemütlichkeit“ Sontheim auf einen Zuschuss zur Neuanschaffung für ein Jugendgewehr und Schießausrüstung für die Schützenjugend wurde einstimmig entsprochen. Die Gemeinde unterstützt damit den Verein mit 510 Euro.

Themen folgen