Zusamaltheim

14.09.2021

Zusamaltheim soll komplett mit Glasfaser versorgt werden

In Zusamaltheim sollen alle Bürger schnelles Internet bekommen.

Plus Der Gemeinderat beschließt den Einstieg in das Auswahlverfahren. Jeder Bürger müsse sein „Geschenk selbst auspacken“.

Von Dominik Bunk

Die Markterkundung für die Umsetzung der Gigabitrichtlinie in Zusamaltheim hat ergeben: Fast alle Adressen der Gemeinde sind förderfähig. Das erklärte Jürgen Schuster von der Firma Corwese den Gemeinderatsmitgliedern bei der Sitzung am Montagabend. Genauer gesagt sind 475 von 519 Adressen förderfähig. Diese Haushalte, die im Moment noch weniger als 100 Mbits beziehen können, müssen für die Glasfaserleitung, die bis in den Hauskeller gelegt werden soll, nichts bezahlen. Außerdem besteht keine Tarifwechselpflicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen