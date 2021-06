Was EM-Spieler von Zusamtalern lernen könnten

Plus Beim Unwetter zeigten die Zusamtaler Teamgeist und Zusammenhalt. Die sintflutartigen Niederschläge werden vielen Betroffenen lange in Erinnerung bleiben. Bleiben wird bei vielen aber auch ein ungutes Gefühl, wenn es um den Blick in die Zukunft geht.

Jeder für jeden – dieser Song von Felix Jaehn und Herbert Grönemeyer wurde als Song für die deutsche Mannschaft während der Fußball-Europameisterschaft 2016 bekannt. Dass das Motto „Jeder für Jeden“ aber nicht nur auf dem Fußball-Platz gilt, das haben die Wertinger in den vergangenen Tagen erlebt.

