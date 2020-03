vor 36 Min.

Zusamtaler Musikanten unter neuer Führung

Sebastian Huber löst Stefan Meßner ab. Jugendarbeit entwickelt sich gut

Sebastian Huber führt jetzt die Zusamtaler Musikanten. Bei den auf der Generalversammlung des Musikvereins stattfindenden Neuwahlen wurde er zum ersten Vorsitzenden gewählt. Denn Stefan Meßner, bisheriger Vorsitzender, der den Verein die vergangenen sieben Jahre geleitet hatte, war nicht mehr zur Wahl angetreten.

Stefan Meßner erinnerte in seinem Rückblick von 2019 an die zahlreichen Aktivitäten und Auftritte im abgelaufenen Jahr. Höhepunkt war das dreitägige Musikfest zum 90-jährigen Gründungsjubiläums der Zusamtaler. „Wir haben ein Stück Vereinsgeschichte geschrieben. Der Sternmarsch, der Massenchor am Rathausplatz und die beiden Festabende werden den Besuchern noch lange in positiver Erinnerung bleiben“, so der bisherige Vorsitzende.

Jugendleiterin Karin Wild berichtete über die nach ihren Worten „überaus positive Entwicklung“ der Jugendarbeit. Aktuell werden 32 Kinder auf einem Instrument ausgebildet. Die von Anja Kratzer geleitete Jugendkapelle besteht derzeit aus 33 Jugendlichen. Die jungen Musikanten absolvieren eigene Auftritte und unterstützen die Stammkapelle bei verschiedenen Terminen.

Nach dem Kassenbericht und der Entlastung des Vorstands leitete Bürgermeister Hans Kaltner die Neuwahlen. Sebastian Huber löst Stefan Meßner als erster Vorsitzender ab, zweite Vorsitzende bleibt Simone Wöger. Kassierer ist weiterhin Kilian Kratzer, das Amt des Schriftführers übernimmt Ariane Arnold. Als Beisitzer gehören Sarah Gerblinger, Gerhard Hefele, Martin Streitberger, Karin Wild, ebenfalls zum Vorstand. Stefan Meßner bedankte sich bei allen Anwesenden für das entgegengebrachte Vertrauen während seiner Amtszeit und wünschte dem neuen Vorstand alles Gute für die anstehenden Aufgaben. (mame)