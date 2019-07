vor 44 Min.

Zwei Kapellen bei Serenade

Jubiläum mit Musik im Amphitheater

Zu ihrem gemeinsamen Jubiläumsjahr musizieren die Blaskapelle Unterthürheim und die Hans-Fischer Musikanten Buttenwiesen bei einer Sommerserenade im Amphitheater Unterthürheim. Das abendliche Konzert findet am Sonntag, 4. August, um 18 Uhr statt. Die Unterthürheimer feiern in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen, der Patenverein aus Buttenwiesen feierte im Juli seinen 90. Geburtstag. Die beiden Kapellen verbindet eine jahrzehntelange Musikantenfreundschaft. Auf die Gäste wartet ein abwechslungsreiches Programm. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, denn der Hurga Club bietet den Besuchern Häppchen und Getränke an. Bei schlechtem Wetter findet die Serenade nicht statt, es gibt dann auch keinen Ausweichtermin. (pm)

