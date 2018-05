vor 37 Min.

Zwei Unterthürheimer machen jetzt „Bio“

Ein junges Paar aus dem Buttenwiesener Ortsteil traut sich was und ist auf dem Weg zu einer anderen Art von Tierhaltung und Feldbewirtschaftung.

Von Hertha Stauch

Emma, Pippi und Laura reagieren auf die Lockrufe ihres Herrchens. Noch sind die verspielten Wasserbüffelmädchen im jugendlichen Alter und wollen gerne gekrault werden. Wenn da nicht „Herr Bock“ wäre, der ihnen gerne die Schau stiehlt und ebenso beachtet werden will. Das ist Idylle pur auf der Weide hinter Unterthürheim, das ist dennoch kein Streichelzoo, sondern Landwirtschaft, wie sie sich ein junges Paar vorstellt. Melanie und Sebastian Winkler tasten sich gerade mal so heran, haben aber ein Ziel. Eine Bio-Landwirtschaft soll es werden, die ohne Kunstdünger auskommt, eine Tierhaltung, die dem Tierwohl entspricht und mit Futter aus eigenem Anbau auskommt. Das, fürs Erste, im kleinen Stil und im Nebenerwerb.

Der 30 Jahre alte Sebastian und die 26 Jahre alte Melanie Winkler sind sich im Klaren darüber, dass sie eine Nische bedienen, eine Nische, die ihren Vorstellungen vom Leben entspricht. Im vergangenen Jahr haben sie erstmals eigene Kartoffeln aus Bio-Saatgut gezogen und ab Hof verkauft. Sie waren selbst überrascht, wie gut das im Dorf ankam und wie schnell die Kartoffeln weg waren. Auch die Ziegensalami, die der örtliche Metzger von Winklers Tieren herstellte, war ein geschätztes Gut.

Das macht Mut. In diesem Jahr wollen sich die beiden noch ein bisschen mehr hervorwagen und Gemüse anbauen. Die ersten Weißkraut- und Sellerietriebe sprießen schon im Anzuchtkasten. Die beiden haben Felder gepachtet und bringen ihre Pflanzen bald aus. Es ist nicht nur Ideologie, die sie antreibt, sondern die Freude am Tun, die Begeisterung für die Landwirtschaft. Beide kennen diese Arbeit von ihren Großeltern und Melanie Winkler nutzt den Hof ihrer Mutter und Großeltern. „Es ist ja alles noch da“, sagt die junge Frau und zeigt auf Scheune und Gerätschaften. Gegenüber dem Elternhaus hat sich das Pärchen schon ein eigenes Haus gebaut – und bald soll die Familie mit dem zu erwartenden Nachwuchs komplett werden.

Sebastian Winkler ist eigentlich gelernter Heizungsbauer, arbeitet aber hauptberuflich als Landwirt. Auf dem Almhof der Familie Stöckinger in Pfaffenhofen hat er seinen Arbeitsplatz, dort sammelt er Erfahrungen und bekommt Rat und Unterstützung. Und auch im Biohof Wagner in Oberthürheim holt er sich Tipps.

Der künftige Biolandwirt absolviert in den Wintermonaten eine Ausbildung an der Landwirtschaftsschule, seine Frau arbeitet bei Buttinette. Nach Feierabend beginnt für beide die Arbeit auf dem eigenen Hof. Unkraut hacken auf dem Kartoffelfeld, heißt es dann, nach den Tieren auf der Weide schauen, Zäune kontrollieren. Hafer und Körnermais wird angebaut, um die Wasserbüffel und Burenziegen zu füttern. Ziegen wie Büffel werden wegen ihres Fleisches gehalten – die Büffeldamen sollen, wenn sie ausgewachsen sind, gedeckt werden und für Nachwuchs sorgen.

Die Winklers haben sich viel überlegt, bevor sie ihre Tiere gekauft haben. Die Wasserbüffel stammen von einem Züchter aus dem Württembergischen. Sie sind unproblematisch zu halten, sagt Sebastian Winkler, können auch im Winter auf der Weide bleiben, wo ihnen ein schöner Unterstand zur Verfügung steht. Und eine große Wassermulde, in der sie sich gerne wälzen.

„Wir haben die drei als kleine Tiere gekauft und mit Milch großgezogen“, erzählt das junge Paar, „sie setzen viel Energie mit wenig Futter um“. Auch beim Futter seien die Büffel genügsam. Seit Mitte März stehen sie auf der Weide. Ziegenbock „Herr Bock“ ist froh, dass er dort Gesellschaft bekommen hat. Denn er muss derzeit von den anderen, weiblichen Ziegen getrennt leben, um Inzucht zu vermeiden, erklärt Sebastian Winkler. Das junge Paar ist sehr bedacht darauf, die Vorgaben einzuhalten, die ihnen von der Bio-Zertifizierungsstelle in Augsburg gemacht werden. Von dort gibt es auch immer wieder unangekündigte Kontrollen. „Derzeit sind wir in der Umstellungsphase“, berichten sie. Diese dauert zwei Jahre – was danach kommt wollen sie sehen. Sie spüren jedenfalls jetzt schon, dass dies ihr Leben ist: „Wir sind gerne draußen und zu sehen, wie sich die Tiere verhalten, das ist einfach schön.“

