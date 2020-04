Zwei saßen 24 Jahre im Gemeinderat Buttenwiesen

Plus Insgesamt dankte Bürgermeister Hans Kaltner zehn Räten für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz. Im Moment gab es weder einen Handschlag noch einen Sekt. Doch das soll nachgeholt werden

Kein Händedruck, keine Umarmung, kein Sekt. Der Abschied der zehn ausscheidenden Gemeinderäte in Buttenwiesen fiel ganz anders aus, als Bürgermeister Hans Kaltner es sich gewünscht hatte. Zumal gleich mehrere altgediente Gemeinderäte dieses Mal ihr Amt ablegten. Dennoch wollte er sich bei der Sitzung, die aufgrund der aktuellen Situation im Gemeindehaus Unterthürheim stattfand, zumindest mit Worten gebührend für das Engagement bedanken.

Sich als Gemeinderat einzusetzen bedeute, Verantwortung zu übernehmen und seine Kraft für die Gemeinde im Ehrenamt zur Verfügung zu stellen. Das sei in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit. „Es ist leichter, alles zu kritisieren, als selbst Verantwortung zu übernehmen“, sagte Kaltner. „Ihr habt Verantwortung getragen und euch dafür mitunter auch kritisieren lassen.“ Letztendlich zähle das Ergebnis, und das könne sich sehen lassen. Der Bürgermeister erinnerte an verschiedene Projekte der vergangenen Jahre: Wasserversorgung mit den Weichenstellungen für den Bau des Hochbehälters, Planung und Bauvorbereitung der Ortsdurchfahrten Buttenwiesen und Oberthürheim, die komplette Sanierung des jüdischen Ritualbads und die Sanierung des Rathauses in die Wege geleitet. Er erinnerte an die vielen Baugebiete, den Parkplatz an der Kapellenstraße, die Außenanlage des Unterthürheimer Bürgerhauses, den Kindergarten Lauterbach, den Straßenbau und die Gewerbegebiete – „um nur einige herausragende Maßnahmen zu nennen“. Hans Kaltner dankte allen für das gute Miteinander, das er als sehr wichtig und sehr konstruktiv erachtete.

Als er davon sprach, dass im Gemeinderat „eine gute Mischung aus männlichen und weiblichen Kollegen vorhanden war“, fügte er – bei zwei Frauen und 18 Männern – schmunzelnd hinzu: „Die Argumente der weiblichen Vertreter wogen oft viel.“

Vor allem die unterschiedlichen Alterskonstellationen erachtete Kaltner als extrem wichtig: „Der frische Wind der Jungen, dafür die besonnene Weisheit der Älteren hat unseren Gemeinderat zu etwas ganz Besonderem gemacht.“

Große Verdienste für Buttenwiesen

Im Einzelnen verabschiedete er folgende Räte und dankte:

Christian Knapp für seinen langjährigen Einsatz im Gemeinderat. Von den 18 Jahren war er 15 Jahre als Zweiter Bürgermeister aktiv. Er war unter anderem im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss sowie Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss, zudem im Kindergartenbeirat St. Josef Buttenwiesen. Kaltner dankte ihm für seine „ausgesprochen loyale, besonnene und sehr ausgleichende Art“.

Heidi Scherer für 24 Jahre ununterbrochene Tätigkeit im Gemeinderat. All die Jahre war sie Mitglied im Hauptverwaltungsausschuss, zudem sechs Jahre Kulturreferentin, zwölf Jahre Kindergartenreferentin und 18 Jahre im Kindergartenbeirat St. Josef Buttenwiesen.

Gernot Hartwig prägte den Gemeinderat ebenfalls 24 Jahre. Davon war er 18 Jahre im Bauausschuss, zwölf Jahre im Schulverband der Hauptschule Wertingen, sechs Jahre im Hauptverwaltungsausschuss, ebenso lange Kindergartenreferent und im Kindergartenbeirat St. Josef, sowie Aufsichtsrat bei den Energiewerken. Ihm dankte Bürgermeister Kaltner speziell für seine „manchmal sehr streitbaren Beiträge, die aber immer in gegenseitigem Respekt und Achtung ausgetragen werden konnten“. Als Vertreter des Straßenbaus (Kaltner) und des Naturschutzes (Hartwig) seien sie natürliche Gegenspieler gewesen.

Reinhard Badke saß zwölf Jahre im Gemeinderat, die ganze Zeit im Hauptverwaltungsausschuss und sechs Jahre im Rechnungsprüfungsausschuss.

Manfred Hartl war ebenfalls zwölf Jahre im Gemeinderat aktiv, davon zwölf Jahre im Bauausschuss und sechs Jahre ein „ausgesprochen aktiver und erfolgreicher Kulturreferent“, so der Bürgermeister.

Fritz Hillenbrand setzte sich elf Jahre für die Belange der Gemeinde ein – zunächst von 1984 bis 1990 und nochmals von 2015 bis 2020. Er war im Bauausschuss.

Franz Lipowsky sen. war während der sechs Jahre im Gemeinderat Mitglied des Bauausschusses.

Christof Burkhard saß während seiner sechsjährigen Amtszeit im Hauptverwaltungsausschuss und war zuletzt Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses.

Georg Fink-Mayr jun. war als Nachrücker vier Jahre Mitglied im Gemeinderat und Hauptverwaltungsausschuss.

Helmut Braun rückte vor eineinhalb Jahren für Richard Drexler nach, der seitdem in der Gemeindeverwaltung arbeitet. Beide saßen jeweils im Bauausschuss.

In einem eigenen Empfang will Bürgermeister Hans Kaltner die Verabschiedung noch in gebührenden Art und Weise vornehmen, sobald dies wieder möglich sein wird – „und wenn es erst nächstes Jahr sein wird“

