Zwei weitere Corona-Todesfälle im Wertinger Seniorenheim

Die Zahl der Corona-Opfer im Seniorenheim St. Klara in Wertingen hat sich erhöht. Zwei weitere Todesfälle sind zu beklagen.

Zwei weitere Corona-Todesfälle sind in der Senioreneinrichtung St. Klara in Wertingen zu beklagen. Wie das Dillinger Landratsamt mitteilt, starb am Sonntag eine 90-jährige Bewohnerin des Seniorenheims, die am 22. November positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Seit dem 24. November hatten sich bei der Seniorin Grippesymptome gezeigt.

Zunächst grippeähnliche Symptome, dann positiver Test

Zudem starb am Montag eine über 100-jährige Bewohnerin, die seit dem 3. Dezember grippeähnliche Symptome zeigte. Sie war laut Mitteilung des Landratsamts am 4. Dezember positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Bereits 22 Corona-Todesfälle sind in St. Klara zu beklagen

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hat sich damit im Wertinger Seniorenheim auf 22 erhöht. (pm)

