01.03.2021

Zwischen Kultur und idyllischen Landschaften

Viele Aktivitäten der Zusamtalfreunde werden ins Freie verlegt. Ausflüge sind auch in das Umland geplant

Wandern wird in diesem Jahr großgeschrieben. Corona-konform werden geschlossene Räume weitgehend gemieden und die Aktivitäten der Zusamtalfreunde ins Freie verlegt. Besondere Landschaften im Ries und am Albrand wollen sie dabei kennenlernen. So wird im Juni eine Wanderung am Rand des Rieskraters in Harburg starten und auf den 9,3 Kilometer langen Rundweg um den 562 Meter hohen Bockberg führen. Die zweite Tour nimmt ihren Ausgang an der ehemaligen Klosterkirche in Unterliezheim, der „kleinen Schwester der Dillinger Studienkirche“, und folgt dem sieben Kilometer langen Rundwanderweg ins Naturreservat Mitteleich.

Ottobeuren mit seiner prachtvollen Basilika soll im Jubiläumsjahr „200 Jahre Sebastian Kneipp“ das Ziel des Jahresausflugs am Pfingstmontag sein. Wer gern auf Schusters Rappen unterwegs ist, wird schon früh am Morgen anreisen und das Ausflugsziel auf dem 13,5 Kilometer langen Kneipp-Weg von Stephansried, dem Geburtsort des „Wasserdoktors“, nach Ottobeuren, Kneipps Schulort, zu Fuß anpeilen.

Um Kirchenkunst wird es bei den kulturellen Exkursionen mit Franz Heinle gehen, der zu den verbliebenen Altären, Heiligenfiguren und anderen Ausstattungsstücken des in der Säkularisation aufgelösten Klosters Fultenbach in die Dorfkirchen der Umgebung führen wird. Man darf gespannt sein, ob die Termine um die Osterzeit schon eingehalten werden können, oder ob es Nachholveranstaltungen im Herbst braucht.

Sollte es im Frühjahr wieder Lockerungen für Gruppen geben, wollen die Zusamtalfreunde die beiden neuen Denzel-Wegkapellen besuchen, die zwischen der Zusam nördlich von Wertingen und dem Donauried an Radwegen entstanden sind. Namhafte Architekten gaben den landschaftsgebundenen Holzkonstruktionen ihr ungewöhnliches Aussehen, das zur Auseinandersetzung mit den Ideen der modernen Baumeister anregt.

Geselliges im Vereinsleben, wie der Liederabend am See, der Sommerabend im Biergarten oder der „Schwäbische Hoigarta“ im Wirtshaus mit Geschichten und Musik, ist angedacht, doch seine Umsetzung in Coronazeiten wird wohl noch eine Weile auf sich warten lassen, teilen die Zusamtalfreunde mit. Sie hoffen auf günstige Aussicht im Sommer, denn dann kann auch ihre viertägige Reise im August ins Lechtal wieder zu einem Höhepunkt für Wanderer und Genießer im Zusamtal werden, von dem die Mitreisenden lange zehren können. (pm)

Das vollständige Vereinsprogramm der Zusamtalfreunde kann bei der Vorsitzenden Anni Hartmann unter Telefon 08291/291 angefragt werden.

