Neuer Treffpunkt: Krankenhaus-Demo in Wertingen startet am Marktplatz

Die Belegschaft und Freunde des Krankenhauses in Wertingen wollen angesichts der Klinik-Insolvenz und damit verbundener Kündigungen laut werden. Am Samstag, 29. März, ist deshalb um 14 Uhr eine Demonstration angesetzt. Der Titel: „Wir wollen Akutversorgung in Wertingen.“

Demo gegen Krankenhaus-Insolvenz: Trillerpfeifen erwünscht

Angesetzt war, dass die Protestaktion am Krankenhaus auf dem Ebersberg stattfindet. Nun informiert Hauptorganisatorin Maria Knab darüber, dass sich der Treffpunkt geändert hat. Los geht es am Marktplatz. Von dort aus ziehen die Beteiligten zur Mittelschule, wo es Ansprachen geben wird. Knab zufolge sind Reden des Betriebsrats, von Verdi, dem Landrat und Hermann Buhl, ehemaliger Dritter Vorsitzender des Krankenhaus-Fördervereins, vorgesehen. Trillerpfeifen und Plakate sind erwünscht. Die Organisatorin rechnet mit rund 500 Beteiligten. Nicht nur die Belegschaft, sondern auch die Bevölkerung ist dazu aufgerufen, sich zu beteiligen.