Aislingen

vor 18 Min.

Antrag auf Ausbau einer Asylunterkunft: Aislinger Rat sagt wieder Nein

Plus Bereits vor acht Jahren haben die Räte in Aislingen über das Projekt gesprochen. Doch was sagt das Landratsamt?

Von Christina Brummer

Was am Dienstag im Aislinger Gemeinderat besprochen wird, klingt zunächst nach einer Behördenposse. Acht Jahre habe ein Bauantrag in den Akten des Landratsamtes geschlummert und sei nun "wieder gefunden" worden. Das ist zumindest die Darstellung des Aislinger Rathauschefs Jürgen Kopriva. Da sich wohl weder der Antragssteller noch das Bauamt darum gekümmert hätten, geriet die Akte in Vergessenheit. Nun ist sie wieder aufgetaucht – auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Es geht um den Dachgeschossausbau eines Hauses, das bereits als Unterkunft für Geflüchtete genutzt wird.

Ein "Asylheim", so die Wortwahl des Antragsstellers, sei 2015 in dem Anwesen in der Martin-Recher-Straße geplant gewesen. Damals, führt VG-Geschäftsstellenleiter Rainer Brenner aus, sei der Antrag vom Rat abgelehnt worden wegen falscher und unzureichender Unterlagen. Die Zahl der Menschen, die maximal dort untergebracht werden sollten, sei zu hoch. Mit 32 Personen wären es sieben Quadratmeter pro Person gewesen. Zudem seien nicht alle Räume fürs Wohnen geeignet, argumentierte die Gemeinde. Sie forderte einen Baustopp. 2016 sei ein Änderungsantrag gekommen, sagt Brenner. Auch dieser wurde einstimmig abgelehnt. Er habe Gebäudeteile als Bestand betitelt, die umgebaut waren. Die Gemeinde hat zudem ein Problem mit dem Brandschutz. Aus ihrer Sicht steht das Gebäude zu nah am Nachbargrundstück und kann deshalb von der Feuerwehr im Brandfall nicht gut erreicht werden. In den Unterlagen des Bauantrags heiße es schlicht nur, "es wird Brandschutz unterstellt". Das reicht Korpiva nicht. "Man kann viel unterstellen."

