Aktionen

16:45 Uhr

Wertinger packen an und helfen Ukrainern

Das Empfängerteam freut sich über die Spenden, die sie an Bedürftige verteilen werden. Auf Initiative von Maria Knab, Martina Wölfle und Ottilie Probst, die auch die Friedensdemonstrationen organisiert hatten, wurden Sachspenden für die Menschen in den Kriegsgebieten gesammelt. Am Montag können bei der nächsten Friedensdemonstration in Wertingen weitere Sachspenden abgegeben werden.

Plus Organisatorinnen der Friedensdemonstration und auch der pensionierte Bäckermeister Anton Wagner sammeln für die Bedürftigen und bringen die Spenden in die Grenzregionen. Wagner wird dabei ein Kinderheim besuchen.

Von Helmut Sauter und Herbert Kallenbach

Die dramatischen und verstörenden Bilder aus der Ukraine und die Not der Geflüchteten wühlen viele Menschen auf. In der Region Wertingen haben viele die Ärmel hochgekrempelt und wollen helfen. So sammeln beispielsweise die Initiatorinnen der Friedensdemonstrationen in Wertingen Sachspenden. Eine Hilfsaktion organisierte auch der pensionierte Bäckermeister Anton Wagner. Er stellte einen Hilfstransport zusammen und musste am Ende sogar umdisponieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .