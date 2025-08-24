Alkoholisierter Fahrer kehrt bei Hohenreichen zum kaputten Auto zurück

Bei der Polizei ging am Sonntagmorgen ein Notruf ein, dass ein Wagen, der stark beschädigt ist, auf der Staatsstraße zwischen Langenreichen und Hohenreichen stehe. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war jedoch kein Fahrzeugführer vor Ort. Lediglich das beschädigte Fahrzeug und zerstörte Verkehrseinrichtungen konnten festgestellt werden. Der Fahrer begab sich nach geraumer Zeit jedoch selbstständig zurück zum Unfallort und räumte ein, gefahren zu sein. Es handelte sich um einen 21- Jährigen aus dem Landkreis Augsburg. Dieser war außerdem erheblich alkoholisiert. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Gegen den Fahrer, der unverletzt blieb, wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. Das Auto musste aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden an Verkehrseinrichtungen in vierstelliger Höhe. (AZ)

