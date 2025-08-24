Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Wertinger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wertingen
Icon Pfeil nach unten

Alkoholisierter Fahrer kehrt nach Unfall zurück – Hohe Schäden an Verkehrseinrichtungen

Hohenreichen

Alkoholisierter Fahrer kehrt bei Hohenreichen zum kaputten Auto zurück

Ein Mann fährt bei Hohenreichen gegen Verkehrseinrichtungen. Er ist alkoholisiert und macht sich aus dem Staub. Doch er kehrt zum Unfallort zurück.
    • |
    • |
    • |
    Das demolierte Auto, das zwischen Hohenreichen und Langenreichen stand, musste abgeschleppt werden.
    Das demolierte Auto, das zwischen Hohenreichen und Langenreichen stand, musste abgeschleppt werden. Foto: Ralf Lienert, Symbolbild

    Bei der Polizei ging am Sonntagmorgen ein Notruf ein, dass ein Wagen, der stark beschädigt ist, auf der Staatsstraße zwischen Langenreichen und Hohenreichen stehe. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war jedoch kein Fahrzeugführer vor Ort. Lediglich das beschädigte Fahrzeug und zerstörte Verkehrseinrichtungen konnten festgestellt werden. Der Fahrer begab sich nach geraumer Zeit jedoch selbstständig zurück zum Unfallort und räumte ein, gefahren zu sein. Es handelte sich um einen 21- Jährigen aus dem Landkreis Augsburg. Dieser war außerdem erheblich alkoholisiert. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Gegen den Fahrer, der unverletzt blieb, wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. Das Auto musste aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden an Verkehrseinrichtungen in vierstelliger Höhe. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden