Andreas Seitz startet in den Wertinger Wahlkampf

Schon seit Anfang März ist klar: Andreas Seitz möchte 2026 für die Freien Wähler Bürgermeister in Wertingen werden. Nachdem es in der Öffentlichkeit lange ruhig um den Kandidaten gewesen ist, kommt er nun mehr und mehr aus der Deckung. In diesen Wochen startet Seitz in seinen Wahlkampf. Der 40-Jährige ist im eigens dafür folierten Bus durch Wertingen unterwegs und zeigt sich auf Instagram präsent. „Warum ich kandidiere? Weil ich Lust habe, anzupacken“, so formuliert er es in einer Mitteilung.

Andreas Seitz, der sich in seiner Wahlwerbung Andi nennt, ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Nach seinem Bachelor und Master im Wirtschafts- und Finanzsektor ist er mittlerweile in der Leitung eines Unternehmens als Prokurist tätig. Aufgewachsen in Gottmannshofen, sei er in Wertingen „fest verwurzelt“. Schon in seiner Kindheit und Jugend war er in der Gemeinde aktiv – als Ministrant, Lektor und Mitglied der Pfarrjugend Wertingen. Seit 34 Jahren engagiert er sich im TSV Wertingen – als Turner, Fußballer, Handballer, Funktionär und als Trainer.

Andreas Seitz aus Wertingen sagt: „Ich bin kein Berufspolitiker“

Seitz erklärt: „Ich bin kein Berufspolitiker.“ Genau darin sieht er seine Stärke. „Ich möchte frischen Wind und neue Perspektiven in die Stadt bringen – mit Mut, Klarheit und einem offenen Blick für das, was Wertingen jetzt und in Zukunft braucht.“ Er wünsche sich ein lebendiges Wertingen, das junge Familien und alle Generationen einlädt – mit einem bunten Vereinsleben, moderner medizinischer Versorgung sowie attraktiven Sport-, Kultur-, Einzelhandels- und Freizeitangeboten. Auch der systematische Hochwasserschutz spielt für den FW-Kandidaten eine Rolle.

Diese und weitere Themen nennt er im Rahmen seines 5-Punkte-Plans, den er auf seiner Website präsentiert. Im Oktober wird Seitz auf Tour durch Wertingens Ortsteile und die Innenstadt gehen. Unter dem Titel „Andi grillt!“ möchte er sich mit Bürgerinnen und Bürger austauschen. Die Termine werden noch bekannt gegeben. (AZ)