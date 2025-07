Babette führt durch das jüdische Ritualbad in Buttenwiesen

Babette Einstein ist eine resolute und stolze Frau, die anpacken kann. Sie wohnt in Buttenwiesen gleich neben der Mikwe, dem jüdischen Ritualbad. Dort schafft sie als Badefrau Holz heran, heizt ein, säubert und befüllt das Becken. Als die 75-jährige Witwe 1868 Besuch von ihrer jungen Base aus der Stadt bekommt, möchte Babette ihr unbedingt das neue Tauchbad zeigen.

Gegeben hat es Babette Einstein wirklich. Ob sie tatsächlich Badefrau in der Mikwe war, ist nicht überliefert. Abwegig ist diese Theorie jedoch nicht, wie Recherchen des Gemeindearchivars Johannes Mordstein belegen. So wurde sie auserwählt als historische Identifikationsfigur für die neue App „Babettes Mikwe“, die nun am Lernort Buttenwiesen an den Start gegangen ist. So ist auf dem Smartphone oder dem Tablet ein interaktiver Rundgang durch das Ritualbad möglich.

Digitales Lernen: Nach der „Schunra“-App folgt nun „Babettes Mikwe“

Das jüdische Ensemble in Buttenwiesen besteht aus der ehemaligen Synagoge, dem jüdischen Friedhof und der Mikwe. Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen zeigen die Spuren von 370 Jahren jüdischen Lebens in der Gemeinde auf. Die neue App soll das Lernangebot vor Ort digital ergänzen, didaktisch anders an die Inhalte herangehen. Das wurde bei der Vorstellung im Kaisersaal des Rathauses Buttenwiesen deutlich.

Die App ist ein Projekt des Lernensembles. Das gemeinnützige Unternehmen der historisch-politischen Bildung entwickelt innovative Lernkonzepte. In der 360-Grad-Tour „Schunra führt dich durch die Mikwe“ zeigt die Katze des Rabbiners bereits Kindern der dritten bis zur sechsten Klasse das Ritualbad. Nun folgt die digitale Führung „Babettes Mikwe“, die sich an Jugendliche und Erwachsene, vornehmlich Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, richtet.

App basiert auf 360-Grad-Aufnahmen in der einstigen Buttenwiesener Mikwe

Die Idee zur neuen Applikation hatte Bettina Hof, die bereits bei den Arbeiten an der „Schunra“-Tour involviert war. Gemeinsam mit Bernhard Hof, dem Beauftragten der Gemeinde Buttenwiesen für jüdisches Erbe und Erinnerungskultur, hatte sie eine Ausstellung über Mikwen in Hainsfarth besucht. Konzipiert hatte diese Hermann Waltz, der Vorsitzende des Freundeskreises Synagoge Hainsfarth. Auf der Autofahrt zurück kam Bettina Hof der Einfall zum neuen Projekt, wie sie den Gästen im Kaisersaal nun berichtete.

„Babettes Mikwe“ basiert auf 360-Grad-Aufnahmen, die in der Buttenwiesener Mikwe entstanden sind. Die Räume des begehbaren Denkmals sind – abgesehen von einigen Infotafeln – weitestgehend leer. Das Tauchbad, in dem sich Jüdinnen und Juden einst rituell wuschen, ist neben einem zweiten Wasserbecken erhalten. In der App können sich die Nutzerinnen und Nutzer durch die Räume bewegen. Ein Avatar Babette Einsteins, angefertigt von Markus Komposch, führt hindurch. Die Buntstiftzeichnung spricht und erklärt – ihr die Stimme geliehen hat Katja Schild. Wanddisplays, die vom User individuell angeklickt werden können, zeigen Videointerviews unter anderem mit einem Rabbiner und über jüdische Ritualbäder in der heutigen Zeit. Die Aufnahmen stammen aus Hermann Waltz‘ Ausstellung in Hainsfarth.

Schüler des Sailer-Gymnasiums Dillingen testeten die neue App

Für die digitale Umsetzung der App war Christoph Komposch zuständig. Geschichtliche Hintergründe, wie die Infos über Babette Einstein, lieferte Johannes Mordstein. Zum historischen Vorbild erklärte der Archivar: „Je authentischer, desto glaubwürdiger, überzeugender und einprägsamer.“ Wer tatsächlich einmal im Buttenwiesener Ritualbad arbeitete, ist heute nicht mehr bekannt. Die Akten, so Mordstein, seien vermutlich in der Reichspogromnacht vernichtet worden.

Bevor „Babettes Mikwe“ nun eingeführt wurde, wurde sie unter anderem von Schülerinnen und Schülern der elften Klasse des Dillinger Sailer-Gymnasiums getestet. Sie probierten aus, wie intuitiv und explorativ es sich durch die App bewegen lässt. Zu den Gästen der Vorstellungsveranstaltung zählte Schulleiterin Beate Merkel-Nagy, die von einer „sehr, sehr gelungenen Umsetzung“ sprach. Das Angebot verbinde die Moderne mit der Historie und sei wichtig für die Zielgruppe.

„Wer die Geschichte kennt, ist weniger anfällig für Propaganda im Internet“

Auch Klaus Wolf, Vorsitzender des Netzwerks jüdische Geschichte und Kultur in Bayerisch-Schwaben, war anwesend. In seinen Grußworten sprach er von „historiografischer Tiefenbohrung“ und betonte die Wichtigkeit des Projekts in der Antisemitismusprävention: „Wer die Geschichte kennt, ist weniger anfällig für Propaganda im Internet.“ Sowohl Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner als auch Bernhard Hof erwähnten die erschöpften Mittel, die die Arbeit des Lernensembles aktuell einschränkten. Ebenso nutzte Mordstein die Gelegenheit, darum zu bitten, dass trotz klammer Kassen nicht am Archiv als „Gedächtnis der Gemeinde“ gespart werde.

Was ist eine Mikwe? Die Mikwe ist ein jüdisches Ritualbad. Nur, wer rituell rein ist, darf am Gottesdienst teilnehmen. Rituelle Unreinheit entsteht etwa durch die Berührung eines Toten, bestimmte Krankheiten und bei Frauen durch die Monatsblutung oder eine Geburt. Um wieder rein zu sein, tauchen sich Gläubige in lebendiges Wasser. Dabei kann es sich um Fluss-, See-, Regen- oder Grundwasser handeln. Die Mikwe in Buttenwiesen ist zwischenzeitlich auch als Armen-, Arrest- und Wohnhaus genutzt worden. Die Gemeinde kaufte das Gebäude 2005 und richtete ein begehbares Denkmal ein.