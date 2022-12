Wertinger überschlägt sich mit seinem Auto bei Bäumenheim

Das Auto des Mannes kommt auf der B2 bei Glätte von der Fahrbahn ab. Der 25-Jährige erleidet Verletzungen.

Ein 25-Jähriger aus Wertingen hat am Mittwoch einen Unfall auf der B2 auf Höhe Asbach-Bäumenheim verursacht. Um 14.45 Uhr kam das Auto während eines Überholvorgangs bei Glätte von der Straße in Richtung Augsburg ab und überschlug sich im Grünstreifen. An dem Wagen entstand Totalschaden.

Der Mann war mit Sommerreifen unterwegs

Der 25-jährige, der laut Polizei mit Sommerreifen unterwegs war, konnte das Auto, das auf dem Dach lag, selbst verlassen. Der Verletzte musste in die Donau-Ries-Klinik gebracht werden. Eine Anzeige wegen der unpassenden Bereifung war eine weitere Folge.

Die Freiwillige Feuerwehr Asbach-Bäumenheim war mit etwa 15 Kräften vor Ort – und musste bei zwei weiteren Unfällen auf dem B2-Abschnitt bei Bäumenheim/Mertingen helfen. Um 15.05 Uhr schoss eine 21-Jährige bei Bäumenheim mit ihrem Kleinwagen nach rechts von der B2 die Böschung hinab, verfehlte um Haaresbreite einen Baum und blieb nach etwa 30 Metern auf einem Acker stehen. Die Frau erlitt einen Schock sowie Verletzungen im Brustbereich. Der Rettungsdienst brachte sie in die Donau-Ries-Klinik. (AZ)