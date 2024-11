Autofahrer händigt bei Polizeikontrolle in Wertingen falschen Führerschein aus

Eine Streife der Wertinger Polizei hat am Freitag in der Dillinger Straße in Wertingen einen 51-jährigen Autofahrer kontrolliert, nachdem er zuvor über eine rote Ampel gefahren war. Im Rahmen der Kontrolle händigte der Mann den Beamten einen gefälschten Führerschein aus.

Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und stellte das gefälschte Dokument sicher. Gegen den 51-Jährigen wird nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zudem droht ihm wegen des Rotlichtverstoßes ein Bußgeld. (AZ)