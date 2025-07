Azubi-Projekt bei Lusini: Einkaufen rund um die Uhr in der Lunch-Box in Wertingen

Auszubildende und duale Studierende der Lusini Group haben im Industriegebiet Geratshofen in Wertingen ihren Self-Checkout-Store Lunch-Box – einen Laden mit Selbstbedienungskasse – eröffnet. In Kooperation mit dem Technologiepartner Lokbest entstand ein Einkaufskonzept, das täglich von 0 bis 24 Uhr – außer an Sonn- und Feiertagen – Snacks, Lebensmittel, Hygieneartikel und weitere Alltagsprodukte bereithält.

