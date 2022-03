Bauprojekt

12:00 Uhr

„Kleine Geschichte“ – großes Verfahren

Plus Weil Behörden Abweichungen vom Bebauungsplan zunächst nicht auffielen,

Von Brigitte Bunk

Inzwischen steht die Halle wieder. Ein knappes Jahr nach dem Brand erhielt der Betreiber der Biogasanlage am Hartfeldhof in Hohenreichen die Genehmigung, sie wieder aufzubauen. Vor allem die Hohenreichener erinnern sich mit Schrecken an das Feuer. Immerhin hängt die Nahwärmeversorgung von 80 Gebäuden von der Biogasanlage auf dem Aussiedlerhof ab.

