Vorsicht, Baustelle: Straße zwischen Dillingen und Lauingen wird gesperrt

Fahrerinnen und Fahrer müssen sich auf Umwege im Kreis Dillingen einstellen. Auch in Höchstädt ist gesperrt. Und mit der Bahn braucht man in den Ferien doppelt so lang.

Gegen neun Uhr morgens sind sie schon im Einsatz und bereiten alles für die Sperrung vor. Auf der Großen Allee in Dillingen steht ein Kran, der Arbeiter in die Höhe hebt. Ganz schön was los. Der Grund: Die Firma "Schwaben regenerativ" erweitert das Fernwärmenetz in Dillingen. Von dieser Woche an werden hierfür Leitungen im Bereich der Großen Kreuzung verlegt. Bis voraussichtlich 7. Juli ist deshalb das Einbiegen nach Norden in die Altheimer Straße nicht möglich.

Eine Umleitung erfolgt über den Georg-Hogen-Ring und die Siemensstraße. Die Fahrt auf der früheren B16 in Richtung Steinheim und die Zufahrt zur Kapuzinerstraße sind weiterhin gewährleistet, bestätigt das Unternehmen. In umgekehrter Richtung fließt der Straßenverkehr wie gewohnt. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert, zusätzlich regelt ein Ampelbetrieb den Verkehr.

Auch in Richtung Lauingen gesperrt

Nur wenige hundert Meter weiter, in Richtung Lauingen, kommt das nächste Umleitungsschild. Auch der Landkreis Dillingen baut in den Pfingstferien. Jürgen Lutz, Mitarbeiter beim Tiefbauamt, ist auch da. Er erklärt, dass der Kreis die Ferienzeit nutze, um eine wichtige Verbindungsstrecke zwischen Dillingen und Lauingen zu sanieren. Die Kreisstraße DLG42 wird zwischen der Hausener Kreuzung und dem Kreisverkehr im Lauinger Osten (Mausefalle) erneuert. Dafür muss die Straße zwischen dem 30. Mai und dem 12. Juni gesperrt werden. Ab dem 13. Juni soll die Strecke wieder komplett befahrbar sein.

Der großräumige Verkehr wird über die Ortsumfahrung Dillingen sowie den Georg-Hogen-Ring umgeleitet. Von Dillingen her kann das Gewerbegebiet West über die Ortsumfahrung Dillingen erreicht werden. Das teilte das Landratsamt in einer Pressemeldung mit.

Baustelle in den Pfingstferien: So kommen Schüler nicht zu spät

Die rund einen Kilometer lange Baustelle, die rund 230.000 Euro kostet, ist in den Pfingstferien die einzige Baustelle, die unter der Zuständigkeit des Landkreises beginnt. Doch warum wird eigentlich häufig in den Ferien gebaut? Das liege, so Lutz, am Schulbusverkehr. "Die Umleitungsstrecken dauern für den Schulbus meist zu lang, und dann kommen die Schüler zu spät zum Unterricht", erklärt der Tiefbauamtsmitarbeiter.

Gebaut wird aber nicht nur zwischen Dillingen und Lauingen, auch in Höchstädt müssen Verkehrsteilnehmer Umwege in Kauf nehmen. Bereits vor den Ferien wurde in Höchstädt die Oberglauheimer Straße zwischen Baywa und Zimmerei Fürst voll gesperrt. Fertig sein soll das Ganze dann aber auch wieder vor den Sommerferien. Die Arbeiten stehen in Zusammenhang mit dem Lückenschluss an der B16.

Auch bei der Bahn gibt es Umwege

Doch nicht nur Autofahrer brauchen in der Sommerzeit im Kreis Dillingen einen längeren Atem. Auch, wer mit der Bahn durch den Landkreis Dillingen will, stößt auf Sperrungen. Bereits seit vergangenem Samstag ist die Bahnstrecke zwischen Blindheim und Günzburg dicht. Wer also zu einem der Bahnhöfe zwischendrin möchte, der muss auf den Schienenersatzverkehr (SEV), also den Bus umsteigen. Und das dauert: Wer von Blindheim nach Günzburg wollte, brauchte vor der Sperrung nur rund eine halbe Stunde, nun ist man eine Stunde unterwegs. Der Bus fährt zudem alle Bahnhöfe an, nur in Lauingen hält der SEV-Bus an der Hauptschule in der Ludwigstraße. (mit AZ)