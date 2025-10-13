Nur die Katzen fehlen beim Wendelinusfest in Prettelshofen

Pferde und Hunde aller Rassen spazierten beim traditionellen Wendelinusfest in Prettelshofen mit ihren Besitzern durch den Ort. Nur die Dorfkatzen fehlten und zogen sich schmollend in die Scheunen zurück. Dennoch segnete Pfarrer Tomasz Wesolowski alle Tiere im Namen ihres Schutzpatrons.

Auch eine Darstellung des Heiligen Wendelin wird auf einem Wagen gezeigt. Foto: Hertha Stauch

Der heilige Wendelin hat der Sage nach sein Elternhaus, einen schottischen Königshof, verlassen, um als Eremit zu leben. Sei Auskommen verdiente er sich als Hirte. Aufgrund seiner Frömmigkeit wurde er von den Mönchen des Klosters Tholey im Saarland später zum Abt gewählt. Sein Gedenktag wird am 20. Oktober gefeiert.

Tiere werden Prettelshofen gesegnet

In Prettelshofen ist das örtliche Kirchlein dem Heiligen geweiht, wo es zahlreiche Darstellungen von ihm gibt. Jedes Jahr feiert die Kirchengemeinde Bliensbach-Prettelshofen das Wendelinusfest mit einer Tiersegnung und einem Umzug mit zahlreichen Reitern, prächtig geschmückten Pferdegespannen und Ponykutschen. Dabei ziehen sie nach einer kurzen Andacht an dem segnenden Geistlichen vorbei. Viele Besucher und Besucherinnen bringen auch ihre Haustiere mit – diesmal vor allem Hunde – die sich mit Herrchen oder Frauchen den Segen erteilen lassen.

Auch Landrat Markus Müller kam zu dem Fest

Mit dabei war auch Landrat Markus Müller, der zusammen mit anderen prominenten Gästen in einer Kutsche durch das Dorf fuhr. Nach dem Umzug bewirtete die Dorfgemeinschaft die Besucher auf dem Gelände des Kickhofs mit Kaffee und Kuchen. Dazu unterhielt die Kapelle „Was wois i“ mit jungen Musikern aus Wertingen. (AZ)