Musikfreunde Pfaffenhofen spenden Rekordsumme

Das Rock Benefizkonzert in der Turnhalle Pfaffenhofen mit der Gruppe „44you“ und „Groundlift Band“ war ein voller Erfolg. Die Veranstalter, die Musikfreunde Pfaffenhofen und die Spendenempfänger zeigten sich überwältigt von der Spendenbereitschaft der Gäste. An die Hilfsorganisationen, die Lebenshilfe Einrichtung in Wertingen und an den Verein Glühwürmchen (Unterstützung leukämiekranker Kinder und deren Familien) konnten jeweils 5000 Euro übergeben werden. Eine Gesamtspendensumme von insgesamt 10.000 Euro ist laut der Musikfreunde ein Spendenrekord. Die Organisatoren des Konzerts danken allen, die das Konzert und diese Spenden ermöglicht haben.

