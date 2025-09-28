Jetzt steht es fest: Uhl wird Bürgermeisterkandidat in Wertingen

Die Entscheidung ist gefallen: Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen Wertingen geht mit Bernhard Uhl ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Nach längerer Vorbereitungszeit haben sich Uhl und die Grünen geeinigt, den Weg bis zur Kommunalwahl gemeinsam anzutreten. Im Oktober soll der derzeit noch im Markt Zusmarshausen amtierende Bürgermeister als Kandidat für Wertingen nominiert werden, gibt der grüne Ortsverband in einer Pressemitteilung bekannt. Uhl wird deshalb seine Mitgliedschaft in der CSU aufkündigen und sich als parteiloser Bewerber zur Wahl stellen.

Nachdem bekannt geworden war, dass für Bernhard Uhl nach zwölf Jahren Amtszeit in Zusmarshausen eine Verlängerung nicht infrage kommt, knüpften die Wertinger Grünen Kontakte. Uhl war davon ausgegangen, sich für eine dritte Periode in Zusmarshausen zur Verfügung zu stellen. Nach internen Verwerfungen in der CSU-Gemeinderatsfraktion zog er jedoch zurück, um, wie er erklärt, „der CSU keinen Schaden zuzufügen“ und „eine Schlammschlacht“ in Zusmarshausen zu verhindern. Dies hätte der Marktgemeinde geschadet.

In Zusmarshausen gab es interne Verwerfungen in der CSU

Für die Wertinger Grünen spielt der fraktionsinterne Streit in Zusmarshausen keine Rolle. Ausschlaggebend für sie und somit für eine Kandidatur Uhls in Wertingen ist die Tatsache, dass Bernhard Uhl eine gut aufgestellte Marktgemeinde hinterlässt und zahlreiche Erfahrungen gesammelt hat. Auch andere Kommunen hatten bei Uhl angefragt, letztendlich hat er sich aber für Wertingen entschieden. „Bernhard Uhl ist der einzige Kandidat in Wertingen, der weiß, wie man eine große Behörde und Verwaltung leitet und Erfahrungen sowie zahlreiche Erfolge im Bürgermeisteramt vorweisen kann“, nennen die Wertinger Grünen-Stadträte Hertha Stauch, Peter Hurler und Jonas Ziegler Gründe für die Entscheidung, die sie gemeinsam mit dem Orts- und dem Kreisverband getroffen haben. In vielen Gesprächen mit Bernhard Uhl haben die Grünen Gemeinsamkeiten gefunden, die sie in den nächsten Wochen als Ziele ausformulieren wollen. (AZ)