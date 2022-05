Auffüllung schon erledigt: Die Gemeinde lehnt wieder ab

Plus Eine bereits erfolgte Geländeauffüllung beschäftigt das Binswanger Gremium weiter.

Zum dritten Mal hatte der Gemeinderat Binswangen in der jüngsten Sitzung den Antrag eines Binswanger Landwirts auf Geländeauffüllung zur Erweiterung von Verkehrsflächen einer Hofanlage auf der Tagesordnung. Die Auffüllung ist bereits erfolgt, jedoch sind die Gemeindevertreter damit nicht einverstanden, auch wenn das Landratsamt aufgrund der Privilegierung keine Rechtsgrundlage für die Ablehnung sieht.