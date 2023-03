Autor liefert beim Literaturfestival ein bewegendes Gedenken an Sophie Scholl

Plus Autor Tim Pröse greift bei seinem Porträt über Sophie Scholl auf die Dokumente von Inge Aicher-Scholl zurück. Ein Gedenken in der Alten Synagoge Binswangen.

Sie waren das Gewissen Deutschlands. In gewissenlosen Zeiten. Und sie bezahlten dafür mit ihrem jungen Leben. Hans und Sophie Scholl, zwei der bekanntesten Widerstandskämpfer im Nazideutschland. Sie hatten Leidensgenossen in ihrem engsten Umfeld, im Freundeskreis und weit darüber hinaus.

Der Autor und freie Journalist Tim Pröse hat in seinem Buch „Jahrhundertzeugen“ von 18 dieser mutigen Helden und Heldinnen Lebensbilder gezeichnet. In Binswangen legte dieser sensible und akribische Rechercheur und Schreiber mit der kernigen Optik seinen Fokus auf Sophie Scholl, die 21-jährig unter dem Fallbeil der Nazischergen starb. Ihr Henker berichtete später, er habe nie vorher einen Menschen so tapfer sterben sehen wie diese junge Frau.

Lesung im Rahmen des Literaturfestivals Nordschwaben

Pröse fand in der Alten Synagoge in Binswangen, wo er im Rahmen des Literaturfestivals Nordschwaben ein gebannt zuhörendes Publikum fand, den eindrucksvollen historischen Rahmen, der zurückführt in die dunkelste deutsche Geschichte. Später formulierte der Autor, dass er diesen Ort nie mehr vergessen werde. Menschen, die sich für wichtige Erinnerungskultur einsetzen würden, gebühre hohe Anerkennung, verwies Pröse auf den Förderkreis Synagoge, in dessen Namen der Vorsitzende Anton Kapfer einleitende und tiefsinnige Worte gefunden hatte.

Sophie Scholl lachte, feierte und flirtete gerne

Eine weiße Rose im Glas auf dem Flügel in der Synagoge und ein einsam flackerndes Kerzenlicht bereiteten eine behutsame Atmosphäre, als Tim Pröse zu seinen Schilderungen über Sophie Scholl anhebt. Am 9. Mai 2021 wäre die junge Frau, die Studentin mit dem kessen Haarschnitt, die gerne lachte, feierte, flirtete und auch moderne Musik liebte, einhundert Jahre alt geworden. Der Autor zeichnete keine „Heilige“, sondern einen mutigen Menschen, der für seine Überzeugung schrankenlos sein Leben aufs Spiel setzte. Mit wachen Augen und voller Hoffnung, dass das Ruder noch einmal herumgerissen werden könnte, um vielleicht die Fortsetzung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit zumindest ein wenig aufzuhalten. Es war dann nicht so, doch bis heute rettet die Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ Deutschland ein Fünkchen Ehre aus dunkelsten Zeiten seiner blutigen Geschichte. Das Land trägt auf ewig den Makel der vielen Millionen verschuldeter Kriegstoten und auch noch die Bürde von Millionen ermordeter jüdischer Menschen. Kein leichtes Erbe.

Tim Pröse hat für sein Porträt über das Leben und Sterben von Sophie Scholl auch auf noch wenig bekannte Details zurückgreifen können. Zu verdanken hat er das der Schwester Inge Aicher-Scholl, die den Naziterror überlebte. Sie verdankte dies ihren vorausblickenden Geschwistern, die sie weitgehend ohne Information über ihre Zielsetzung ließen. Ihr eigenes Leben war traumatisiert und dem Gedenken an ihre Geschwister gewidmet.

Tim Pröse läuft während der Lesung ruhelos hin und her

Wenn Tim Pröse in der Synagoge während seiner Ausführungen ruhelos und konzentriert hin und her läuft, dann sieht man ihm die wiederkehrende eigene Erschütterung immer wieder einmal an. Warum sein Fokus auf Sophie Scholl? Wie andere Beobachter kommt auch er zu dem Schluss, dass die blutjunge Widerstandskämpferin eine außerordentliche Stärke besaß, die auch aus ihrer christlichen Überzeugung gekommen sei. Wenn die Zuhörer von Pröse die letzten Stunden der jungen Frau geschildert bekommen und deren bitteren Abschied von den verzweifelten Eltern, dann ist das schwere Kost für ein berührtes Auditorium. Doch selbst dann tröstete Sophie Vater und Mutter, dass die Trennung doch nur „ein paar Jährle“ andauern werde. Sie starb als erste von den Geschwistern unter dem Fallbeil. Im Grab lag sie dann über ihrem Bruder unter der Erde, gleichsam getragen von ihm.

Das Publikum darf dann Fragen stellen. Sie kommen reichlich. Und der anerkennende Beifall für den Autor Tim Pröse und auch die mit großem Einfühlungsvermögen auftretende Pianistin Maria Fey gestaltet sich eindrucksvoll. Ein Abend, von dem man sich wünschen würde, dass auch viele Unterrichtende ihn erlebt hätten. Der Autor ist oft an Schulen unterwegs und findet bei jungen Menschen nicht selten ein offenes Ohr.