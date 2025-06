Bayerischer Meistertitel für Thomas Wippel

Der Meitinger Stenoclub hat bei den Bayerischen Meisterschaften in Cham mit beeindruckenden Leistungen überzeugt und zahlreiche Erfolge gefeiert. Besonders herausragend war der Bayerische Meistertitel von Thomas Wippel aus Binswangen in der Disziplin Autorenkorrektur. Mit 163 Korrekturen und nur zwei Fehlern zeigte er höchste Präzision und Konzentration und sicherte sich damit souverän den ersten Platz. Dieser Titel unterstreicht nicht nur seine individuelle Klasse, sondern auch die exzellente Qualität des gesamten Clubs.

Im 30-minütigen Schnellschreiben landete Thomas Wippel mit 16.097 Anschlägen und einer Geschwindigkeit von 537 Anschlägen pro Minute auf dem dritten Platz der Meisterklasse. Auch Lothar Rogg, Lydia Storch und Stephanie Bokmeier erzielten mit präzisen und schnellen Leistungen respektable Platzierungen in den Top Ten. Im zehnminütigen Perfektionsschreiben zeigte Thomas Wippel erneut sein Können und belegte mit 4.881 Anschlägen den vierten Rang. Auch seine Teamkollegen glänzten mit starken Leistungen und platzierten sich unter den besten Zehn.

Der Teamgeist des Clubs zahlte sich den Mannschaftswertungen aus. Sowohl im 30-minütigen Schnellschreiben als auch in der Autorenkorrektur erreichte der Meitinger Stenoclub jeweils den zweiten Platz. Besonders bemerkenswert ist das starke Abschneiden in der Kombinationswertung Texterfassung und Kurzschrift. Hier sicherten sich Lothar Rogg mit 167,73 Punkten den zweiten Platz und Lydia Storch mit 164,21 Punkten den dritten Platz. Der Meitinger Stenoclub hat mit seinen Leistungen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er zu den besten Vereinen in Bayern gehört. (Thomas Wippel)

