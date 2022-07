Binswangen

Bei Binswangen wird präzise in die Tiefe gebohrt

Plus Um die Wasserversorgung sicherzustellen, werden nahe Binswangen große Anstrengungen unternommen.

Die erfolgreiche Bohrung für den neuen Tiefbrunnen am Ortsrand von Binswangen ist so gut wie abgeschlossen. Das war das Fazit der Gruppe, die sich vor Ort traf, um sich von Bernd Hanauer, dem Geschäftsführer des Büros „Hydrogeologie und Umwelt“ in Gießen, als fachlichem Begleiter und Berater des Projekts über den aktuellen Stand der Arbeiten informieren zu lassen.

