Binswangen

vor 56 Min.

Bekommt Binswangen nun doch einen Dorfladen?

Plus Das Konzept für einen Dorfladen wird im Binswanger Gemeinderat vorgestellt. Auch ein Bistro mit bis zu 40 Plätzen soll entstehen. Die Öffnungszeiten lassen aufhorchen.

Von Brigitte Bunk

Am 26. Februar 2022 hatte die Metzgerei Schmid in Binswangen zum letzten Mal geöffnet. Das einzige verbliebene Geschäft. Deshalb bildete der Gemeinderat eine Arbeitsgemeinschaft, um mit Experten ein Nahversorgungs-Konzept zu erstellen, erklärten die Ratsmitglieder Thomas Wippel und Alexander Gumpp in der Sitzung am Dienstag. Was die Referenten unter dem Namen Neue Mitte Binswangen präsentierten, hatte wohl keiner erwartet.

