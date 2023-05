Binswangen

06:30 Uhr

Konzert in der Synagoge: Binswanger Begegnungen mit Wurzeln und Flügeln

Misha Antonov (Klavier), Miriam Hanika (Oboe), Elisa von Wallis (Cello), Frieder Brändle (Alt-Querflöte) und Paul Brändle (Gitarre) sorgten für einen gelungenen Konzertabend in der Binswanger Synagoge.

Plus Ein Abend mit sehr viel musikalischer und inhaltlicher Tiefe. Vater und Sohn Brändle musizieren gemeinsam mit der Liedermacherin Miriam Hanika.

Von Marion Buk-Kluger Artikel anhören Shape

Misha Antonov (Klavier), Miriam Hanika (Oboe), Elisa von Wallis (Cello), Frieder Brändle (Alt-Querflöte), Paul Brändle (Gitarre) – fünf Instrumente, fünf Menschen. Sie erfüllen den Raum und eröffnen gemeinsam den zweiten Teil des Doppelkonzertes in der Synagoge in Binswangen.

Liedermacherin kommt auf Einladung von Vater und Sohn Brändle

Den bestreitet Liedermacherin und Oboisten Miriam Hanika mit ihren Stücken und ihren beiden Kollegen auf Einladung von Vater und Sohn Brändle. Und es zeigt sich im Gesang und Spiel der jungen Frau eine unglaubliche Kraft. Ob sie sich darin politisch (zur "Flüchtlingskrise") oder poetisch ("Ich will nicht nur sein, ich will leben.") artikuliert, ihre Lieder regen zum Nachdenken an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen