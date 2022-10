Binswanger blicken auf das Festjahr 1982 zurück

Ein Film erinnert an die 800-Jahr-Feier und alte Bilder zeigen, wie sich der Ort verändert hat. Aber auch Kinder haben ihren Auftritt.

Zwei Jahre Coronapause haben den beliebten Kaffeenachmittagen des Friedens-und Heimatvereins nichts von seiner Anziehungskraft nehmen können. Vorsitzender Reiner Bühler freute sich bei der Begrüßung über einen bis auf den letzten Platz gefüllten Saal im Schillinghaus. Viele "Neubürger", ehemalige Binswanger und Alteingesessene, darunter Bürgermeister Anton Winkler, hatten sich zu Kaffee und Kuchen für ein paar gemütliche Stunden eingefunden.

Dia-Serie von Helmut Storr wird in Binswangen gezeigt

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand heuer das Festjahr 1982 anlässlich des 800-jährigen Bestehens der Gemeinde Binswangen vor genau 40 Jahren. Ein halbstündiger Film von diesem Ereignis und eine sich daran anschließende Dia-Serie, die Helmut Storr vorbereitet hatte, weckten Erinnerungen, und das "weißt du noch?" führte zu regem Gedankenaustausch unter den Besuchern. Reiner Bühler äußerte anschließend Zweifel, ob ein derart großes Gemeinschaftsprojekt, das es nun einmal war, in der heutigen Zeit so noch einmal durchgeführt werden könnte.

Eine weitere Lichtbildreihe führte vor Augen, wie sehr sich der Ort in den vergangenen 50 Jahren verändert hat, was dazu gekommen und was verschwunden ist. Sie gab Anstöße zum Nachdenken. „Wir haben eine andere Zeit, aber nicht unbedingt eine bessere“, war der allgemeine Tenor.

Kinderchor Binswangen sorgt für fröhlichen Rahmen

Für einen überaus fröhlichen Rahmen sorgte jedoch der Kinderchor des Binswanger Gesangvereins, der, aufgeteilt in zwei Gruppen, unter der Leitung von Melanie Spiegler einen ersten, aber nichtsdestotrotz couragierten Auftritt hinlegte. Vorsitzender Bühler dankte abschließend allen Kuchen- und Tortenbäckerinnen. (AZ)

