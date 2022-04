Binswanger Musiker zeigen, was trotz Corona möglich war

Der Musikverein Binswangen will wieder durchstarten - mit ihrem bisherigen Vorsitzenden Roland Wagner. Die ersten Termine stehen fest.

Nur wenige Änderungen brachte die Neuwahl bei der Mitgliederversammlung des Binswanger Musikvereins. Roland Wagner bleibt Vorsitzender und Martina Kraus unterstützt ihn weiterhin als Stellvertreterin. Schriftführerin bleibt Julia Schachner, ihr Stellvertreter ist Johannes Stallauer. Der Schatzmeister des Vereins, Michael Wagner, gibt seinen Posten an Stefanie Gaglio weiter. Franziska Gumpp bleibt Stellvertreterin, Kapellenleiter Stephen Bühler. Manuela Deil wird Jugendleiterin, sie löst Günther Kraus ab, Zweite Jugendleiterin ist wie zuvor Silvia Lachenmayr.

Zwölf Auftritte 2020, 16 im Jahr 2021

Als Notenwart wurde Stefan Christa im Amt bestätigt. Wieder Beisitzer ist Jürgen Käsmayr, neu ist Anna Schmid. Michael Wagner sowie Günther Kraus bleiben als Beisitzer im Vorstandsteam. Vorsitzender Roland Wagner dankte den bisherigen Beisitzern Eduard Kraus und Marina Günzel für ihren Einsatz. Wichtig für die Binswanger Musiker ist auch die Professionalität ihres Dirigenten Christoph Günzel, dessen Stellvertreterin bisher Franziska Rigel war. Künftig ist es Claudia Bühler.

Zuvor zeigten die Berichte, was trotz Corona möglich war. Zwölf Auftritte waren es im Jahr 2020 und 16 im Jahr 2021, gegenüber 75 im Jahr 2019. Wichtig war dem Vorstandsteam vor allem, in dieser Zeit viel für den Zusammenhalt im Verein zu tun, bei dem sechs Orchester und Gruppierungen dauerhaft am Spielbetrieb beteiligt sind: das Große Blasorchester, die Binswanger Banzger Blosn, Klein Böhmisch der Banzger Blosn, die Jugendkapelle, die Klarischnättra und das Blechbläserensemble. Sobald es möglich war, wurden mit dem entsprechenden Hygienekonzept Proben und sonstige Termine angesetzt. Roland Wagner betonte: „Wir sind froh, heute mit unseren Gruppen trotz Corona weiterhin in der Lage zu sein, für viele Anlässe ein musikalisches Angebot unterbreiten zu können. Angefangen vom kleinen Ensemble bis zum Projektorchester.“

Der Auftritt des Polizeiorchesters war "ein Riesenerfolg"

Coronabedingt blickte er auf zwei zurückliegende Jahre. „Anfang 2020 waren wir noch guter Dinge. Der Auftritt des Polizeiorchesters und der Faschingsball waren ein riesiger Erfolg.“ Schon beim Kassenbericht hatte Michael Wagner betont, dass die Verlegung des Rosenmontagsballs auf den „Rosensamstag“ die richtige Entscheidung gewesen sei. Als sie nach dem Lockdown wieder proben durften, versuchten sie das Konzept eines Kurz-Konzert-Festivals umzusetzen. Roland Wagner bedauert: „Leider hat uns da Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht und die ganze Probenarbeit war umsonst.“ 2021 wurde die Jugendkapelle mit rund 20 Jungmusikern deutlich verjüngt. Um die Belegungsdichte im Probenraum den Vorgaben anzupassen, wurde in kleineren Gruppen gestartet und somit gleich zwei Projekte aufgestellt. Doch dann musste die Serenade „Bunt gemischt“ nach vielen Proben kurzfristig aufgrund eines Corona-Verdachtfalls abgesagt werden. Die Zauberflöte dagegen, bei der die Musiker und der gemischte Chor des Gesangvereins zusammen mit professionellen Sängern die Zuschauer begeisterten, konnte durchgeführt werden. Leider spielte das Wetter nicht mit wie erhofft. Weshalb der dritte Auftritt mit viel tatkräftigem Einsatz in die Mehrzweckhalle verlagert wurde. Zum Jahresende wollten die Musiker nochmals versuchen, das Kurz-Konzert-Festival zu präsentieren, wurden aber wieder durch Corona ausgebremst. Wagner betonte: „Trotz der Absagen glauben wir, dass es dennoch absolut richtig war, nie aufzugeben und unseren Musikern, wenn nur irgendwie machbar und zulässig, eine Möglichkeit zu musizieren zu geben.“

Ein Dank geht an den Ehrenvorsitzenden Konrad Bühler

In Bezug auf das Schillinghaus meinte er, dass der Förderverein den Musikverein enorm organisatorisch entlaste. „Die klare Teilung der Verantwortlichkeiten schafft Freiraum für den Vereinszweck Musik.“ Außerdem dankte er dem Ehrenvorsitzenden Konrad Bühler, der organisatorisch tatkräftig hilft, und den Sponsoren, die zum Beispiel ermöglichten, dass eine vom Wetter und diesmal auch von Corona abhängige Aufführung wie die Zauberflöte zumindest ohne finanziellen Druck durchgezogen werden konnte. Was für das laufende Jahr geplant ist? Die Musikanten proben für das Gemeinschaftskonzert und Jugend musiziert am Wochenende vor Ostern. Und für das „Land des Lächelns“, das im Sommer auf dem Dorfplatz aufgeführt werden soll, sind ebenfalls schon die Weichen gestellt.

