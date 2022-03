Binswangen

Binswanger sollen sich vor Starkregen schützen können

Plus In der Zollstraße und Langenmantelstraße werden die Bebauungspläne geändert. Eine Satzung will das Gremium aber nicht antasten.

Von Brigitte Bunk

Die Bebauungspläne Zollstraße und Langenmantelstraße in Binswangen sollen geändert werden. Werner Dehm vom Planungsbüro Opla erläuterte den Mitgliedern des Gemeinderats Binswangen die Änderungsvorschläge. Die neue Formulierung soll ermöglichen, dass sich die Anlieger in erster Reihe bei Starkregen vor dem vom Hang herunterströmenden Wasser schützen können. Das bedeutet indirekt auch einen Schutz für die hinteren Grundstücke. So sollen sie in der Zollstraße eine Böschung mit maximal 30 Zentimetern oder einen Sockel mit maximal 20 Zentimetern errichten dürfen. In der Langenmantelstraße sollen Böschungen mit mindestens 20 und maximal 30 Zentimetern in den Plan aufgenommen werden. Die Anwohner werden informiert, im Laufe des Verfahrens können sie ihre Stellungnahmen abgeben.

