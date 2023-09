Binswangen/Buttenwiesen

Im Kreis Dillingen gibt es ein besonderes Juwel jüdischer Kultur

Plus Am Internationalen Tag der jüdischen Kultur engagieren sich auch die Gemeinden Buttenwiesen und Binswangen. Unter anderem beeindruckt ein Film die Gäste.

Von Margot Sylvia Ruf

Jedes Jahr findet am 3. September der Internationale Tag der jüdischen Kultur europaweit statt. Zu diesem Datum öffnen Synagogen, ehemals jüdische Gotteshäuser, jüdische Friedhöfe und Denkmale ihre Pforten. Im Landkreis Dillingen haben fünfhundert Jahre lang Juden die Kultur in vielfältigsten Formen nachhaltig mitgeprägt. Hier wird die Erinnerungskultur in unterschiedlicher Weise sorgsam und verantwortungsbewusst gepflegt. In Buttenwiesen und Binswangen sind die Zentren, wo sich zahlreiche Mitbürger und -bürgerinnen ehrenamtlich einbringen, um jüdisches Erbe zu bewahren und gleichzeitig auf ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte den Fokus zu richten.

Als Beitrag zum internationalen Tag der jüdischen Kultur durften Interessierte dieses Mal den Film „Die Schul bewahren…“ in der Alten Synagoge in Binswangen sehen. Der jüdische Friedhof konnte diesmal nicht besichtigt werden, weil Unwetterschäden bisher nicht beseitigt sind. Zum Film begrüßte der Vorsitzende des Förderkreises Synagoge, Anton Kapfer, die Gäste.

