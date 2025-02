Physiotherapeut aus Buttenwiesen übernimmt Binswanger Praxis

An der gläsernen Tür zur Physiotherapie-Praxis in der Binswanger Hauptstraße hängen zwei Zettel. Die Todesanzeige der früheren Inhaberin Martina Sperl, die im November nach kurzer, jedoch schwerer Krankheit verstorben ist. Und die Info, dass die Räumlichkeiten von den Betreibern des Treuherz-Therapiezentrums aus Buttenwiesen übernommen werden. Bereits im März wird die Praxis wiedereröffnet. Schon jetzt können Patientinnen und Patienten in Buttenwiesen anrufen, um Termine für den Standort in Binswangen auszumachen.

Laura Gastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buttenwiesen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Binswangen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis