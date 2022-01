Binswangen

Das Schillinghaus muss in Schuss gehalten werden

Der Förderverein Schillinghaus sorgt dafür, dass das Gebäude in Schuss gehalten wird.

Plus Das ist die Aufgabe, der sich der Förderverein auch bei Stillstand stellen muss. Die Mitglieder hoffen, dass bald wieder Veranstaltungen stattfinden, damit investiert werden kann.

Von Brigitte Bunk

Vorsitzender Alexander Gumpp fasst die Situation zusammen: „Zwei Mitgliederversammlungen in einer und nicht mal die Hälfte zu berichten …“ Gefühlt mehr Gemeinderatssitzungen als Musikproben hätten im großen Probenraum im Binswanger Schillinghaus stattgefunden, wo die Mitglieder mit 2G-Plus-Nachweis an diesem Abend Zutritt hatten. Vor allem Hygienekonzepte seien in dieser Zeit erstellt worden. Vorsitzender Gumpp meinte dazu: „Wenn wir nicht unser gesamtes soziales Leben der Pandemie unterordnen wollen, müssen wir lernen, damit umzugehen.“

