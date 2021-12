Das sehen Binswangens Besucher künftig als erstes

Plus Der Gemeinderat berät über Ortseingangstafeln, Straßen - und warum Hundebseitzer künftig mehr zahlen müssen.

An den Ortseingängen sollen neue Schilder aufgestellt werden, welche die Aufschrift tragen: „Herzlich willkommen in der Gemeinde Binswangen“. Auch der Hinweis auf die Homepage www.binswangen.de ist auf der Edelstahlkonstruktion zu sehen. Ratsmitglied Thomas Wippel hatte drei Vorschläge ausgearbeitet, von denen der Rat nun einen favorisierte. Nun wird die Verwaltung Angebote einholen, damit sie zeitnah aufgestellt werden können.