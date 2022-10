Das Spinnennetz bringt einer Binswangerin Glück

Birgit Schmid gewinnt 1000 Euro beim Bilderrätsel in unserer Zeitung. Sie will einen Teil des Geldes in Geschenke investieren.

Bei Preisausschreiben macht Birgit Schmid normalerweise nicht mit. Aber für die 53-Jährige aus Binswangen gibt es dabei eine Ausnahme – das Bilderrätsel in unserer Zeitung. "Da schicke ich manchmal eine SMS mit dem Lösungswort." Immerhin habe sie schon mitbekommen, dass auch immer mal wieder jemand aus der Umgebung gewonnen hat.

Die freudige Nachricht erreichte sie am Arbeitsplatz in Wertingen

Gestern war sie die strahlende Gewinnerin. Ihre SMS samt der richtigen Antwort wurde aus all den Einsendungen gezogen, und Birgit Schmid durfte über 1000 Euro jubeln. Die freudige Nachricht erreichte die Fotografin an ihrem Arbeitsplatz in Wertingen. Als ihr Smartphone läutete, ging sie hin, weil sie schon einen kleinen Verdacht hatte, dass es vielleicht die Gewinnnachricht sein könnte. Und die Freude war riesig, als es dann wirklich so war.

Vielleicht fließt ein Teil des Geldes in eine Kreuzfahrt

Was sie mit den 1000 Euro machen wird, weiß Birgit Schmid noch nicht genau. "Es kommt ja bald Weihnachten", erklärte sie, als sie an ihrem Arbeitsplatz in Wertingen das Geld entgegennahm. Ihre Kinder im Alter von 23 und 25 Jahren werden sich sicherlich über die Ankündigung freuen. Und vielleicht bleibt ja noch ein Restbetrag, den Birgit Schmid dann am liebsten für eine Kreuzfahrt gemeinsam mit ihrem Mann nutzen würde. "Diese Art zu reisen ist für mich Luxus pur", schwärmt sie.

Gewonnen hat die Binswangerin übrigens auch dank eines Tierchens, das nicht alle lieben. Gesucht war das Wort Spinnennetz. Somit bringen die Tiere nicht nur manche Leute zum Schreien, sondern andere auch zum Jubeln.

Das Bilderrätsel in unserer Zeitung läuft noch bis zum 31. Oktober. Wer den dargestellten Begriff richtig kombiniert, kann täglich 1000 Euro gewinnen.

