Die älteste Binswangerin wird 95

Plus Elisabeth Reißler feiert Geburtstag, sie ist die älteste Bewohnerin Binswangens. Warum für sie die Krim und Odessa keine Fremdworte sind.

Die alte Dame ist in jeder Hinsicht ein Phänomen. Sie wurde dieser Tage 95 Jahre alt und um ihr Gedächtnis würde sie jeder 60-Jährige beneiden. Elisabeth Reißler ist die Witwe des einstigen Bürgermeisters Josef Reißler, der fast zwei Jahrzehnte das Amt des Ortsbürgermeisters erfolgreich ausübte. Seine Frau betrieb engagiert mit ihm zusammen die Landwirtschaft neben der Sorge um die vier Kinder. Zwei Mädchen und zwei Buben zogen die Reißlers groß. Aber von Schicksalsschlägen wurden sie nicht verschont. Eine Tochter starb mit 40 Jahren an Krebs.