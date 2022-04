Binswangen

Droht den Krieger- und Soldatenvereinen das Aus?

Plus In Wertingen hat sich jüngst ein Verein aufgelöst. Die Generation der Kriegsteilnehmer stirbt weg, die Aussetzung der Wehrpflicht tut ein Übriges. Das Beispiel Binswangen zeigt, wie der Weg in die Zukunft gelingen könnte.

Von Berthold Veh

Anton Schön hatte nicht damit gerechnet, dass sein Anliegen auf einmal eine solche Aktualität erhalten würde. Seit Jahren mahnt der Kreisvorsitzende der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV) zum Frieden. In diesen Tagen verfolgt der 74-Jährige aus dem Blindheimer Gemeindeteil Wolpertstetten wie so viele, fassungslos Putins Angriffskrieg in der Ukraine. „Der hat einen Blick, da friert es dich“, sagt Schön. Er habe große Sorge, dass dies am Ende noch zu einer großen atomaren Eskalation führen könnte. „Putin fordert den Westen heraus, aber wir dürfen in der Ukraine nicht aktiv eingreifen“, warnt der BKV-Kreisvorsitzende. Denn dies könne in einen Dritten Weltkrieg münden. „Wenn es so weit käme, würde alles zunichte gemacht“, vermutet der Wolpertstettener.

