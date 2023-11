Ein Märchen-Ballett für die ganze Familie in der Vorweihnachtszeit

Das große Blasorchester des Musikvereins Binswangen wagt sich auf Neuland. Es gibt eine Koproduktion mit dem Jugendbalett des Dance Center No 1.

In diesem Jahr wagt sich das große Blasorchester des Musikvereins Binswangen wieder einmal auf absolutes Neuland. Die Musikerinnen und Musiker arbeiten zusammen mit Ihrem Dirigenten Christoph Günzel an einem Großprojekt – einer Aufführung des Märchen-Balletts „Der Nussknacker“ von P. I. Tschaikowski. Besonders ist dieses Mal, dass es eine Koproduktion mit dem Augsburger Jugendballett des Dance Center No 1 sein wird.

Die Binswanger Musiker arbeiten an einem Großprojekt

Christoph Günzel hat das Werk von Tschaikowski für symphonisches Blasorchester arrangiert, während die Choreografie aus der Feder von István Németh, dem Leiter der Ballettschule in Augsburg, stammt. Beide Teile zusammen werden ein Feuerwerk für die Sinne kreieren. Die Akteure entführen das Publikum in das festlich geschmückte Wohnzimmer von Claras Familie, in dem mit einigen Gästen Weihnachten gefeiert wird. Unter den Gästen ist auch der mysteriöse Herr Drosselmeyer, ein Uhrmacher und Zauberer, der den Kindern Geschenke mitbringt, darunter einen hölzernen Nussknacker für Clara. Mit diesem Nussknacker muss Clara in der darauffolgenden Nacht allerlei aufregende Abenteuer bestehen. Alles nur im Traum versteht sich.

Es wird auch Aufführungen des Nussknackers in Gersthofen geben

Am Samstag, 25. November und Sonntag, 26. November, jeweils ab 17 Uhr wird das Märchen-Ballett für die ganze Familie in der Mehrzweckhalle Binswangen gezeigt. Weitere Aufführungen gibt es in der Gersthofer Stadthalle am Samstag, 2. Dezember, und Sonntag, 3. Dezember, jeweils um 17 Uhr. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, bei Schreibwaren Gerblinger in Wertingen und online unter www.musikverein-binswangen.de oder www.stadthalle-gersthofen.de

Der Musikverein Binswangen wird die Gäste auch auf bekannte Art und Weise kulinarisch und mit Getränken versorgen. Es wird Bratwurstsemmel, Schupfnudeln (auch vegetarisch) sowie Glühwein, Kinderpunsch, Bier und nicht alkoholische Getränke geben. (AZ)