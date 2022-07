Endspurt für das Operetten-Spektakel in Binswangen

Bei den Aufführungen unter freiem Himmel wird es auch Auftritte eines Jugendballetts geben. Für Kurzentschlossene gibt es noch Restkarten.

Eine musikalische Kurzreise nach China präsentiert am Wochenende der Musikverein Binswangen mit der Aufführung der Operette „Das Land des Lächelns“. Nach vielen Wochen intensiver Probenarbeit und Vorbereitung für das Operetten-Spektakel auf dem Binswanger Dorfplatz geht es nun in den Endspurt und alle Akteure fiebern voller Vorfreude dem Großereignis entgegen. Trotz hochsommerlicher Temperaturen herrschte beste Laune, als sich das Große Blasorchester, der gemischte Chor des Gesangvereins und die Solisten am vergangenen Wochenende zur ersten Generalprobe trafen und Dirigent Christoph Günzel die vielen kleinen einzelnen musikalischen Mosaiksteine zu einem großen Ganzen zusammensetzte.

Hochkarätige Gesangssolisten singen in Binswangen

Begeistert zeigten sich vor allem auch die hochkarätigen Gesangssolisten, die immer wieder gerne bei den Projekten der Binswanger mitwirken.

Land des Lächelns Beste Laune bei Tenor Anton Klotzner, Sopranistin Agnes Preis und Dirigent Christoph Günzel Foto: Elli H�chst�tter

Bariton Wolfgang Wirsching beispielsweise genießt besonders die wunderbare Open-Air-Atmosphäre auf dem Binswanger Dorfplatz, während Sopranistin Susanne Pemmerl von der Offenheit und guten Laune der Binswanger Musiker angetan ist. Heuer freut sie sich ganz besonders auf das Jugendballett des DanceCenter No1 aus Augsburg. Die Tänzerinnen und Tänzen blicken erwartungsvoll ihrem großen Auftritt entgegen.

Für die Operette unter freiem Himmel gibt es noch Restkarten

Die Operette unter freiem Himmel ist am Samstag, 30., und Sonntag, 31. Juli, auf dem Binswanger Dorfplatz zu sehen. Karten sind nach wie vor bei Schreibwaren Gerblinger in Wertingen oder online unter tickets.musikverein-binswangen.de erhältlich. Für Kurzentschlossene gibt es noch Tickets an der Abendkasse. An beiden Tagen beginnt die Aufführung jeweils um 20.30 Uhr. Bei schlechter Witterung wird die Veranstaltung in die Wertinger Stadthalle verlegt. Aktuelle Informationen dazu findet man unter www.musikverein-binswangen.de.

