Binswangen

vor 49 Min.

Fährt man künftig langsamer durch Binswangen?

Oft reicht die Verkehrsinsel am Binswanger Ortseingang nicht, die Autofahrer fahren trotzdem zu schnell durchs Dorf. Der Gemeinderat will sein Möglichstes tun, um die Sicherheit im Ort zu erhöhen.

Plus Der Gemeinderat diskutiert, wie die Geschwindigkeit des Durchgangsverkehr gedrosselt werden kann. Es hätten Gebühren gesenkt werden können, doch kommt etwas dazwischen.

Von Brigitte Bunk Artikel anhören Shape

Dass Fahrzeuge mit viel zu hoher Geschwindigkeit durch die Haupt- und Römerstraße rauschen, ohne Rücksicht auf Fußgänger, Radfahrer oder auf den Lärm, prangerten Anwohner kürzlich bei der Binswanger Bürgerversammlung an. Deshalb hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag wieder einmal überlegt, wie dem beizukommen sei. Schon in der Gemeindehalle stellte Bürgermeister Anton Winkler klar, dass die Gemeinde keine Maßnahmen festsetzen könne an der Ortsdurchfahrt, weil es sich um eine Staatsstraße handele, für die das Staatliche Bauamt in Krumbach zuständig sei. Doch nun will das Gremium das Thema nochmals angehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen