Heidi Terpoorten (Grüne) aus Binswangen legt auch ihr Bezirkstags-Mandat nieder

Im November hat sich die Grünen-Politikerin bereits aus dem Dillinger Kreistag verabschiedet. Wegen Postcovid gibt sie auch ihre Aufgabe im Bezirkstag auf.

Es war ein emotionaler Moment: Die langjährige Kreisrätin Heidi Terpoorten hat sich im November aus dem Dillinger Kreistag verabschiedet. Den Grund nannte die zu Tränen gerührte Grünen-Politikerin aus Binswangen damals in einer kurzen Ansprache. "Meine Krankheit lässt es nicht länger zu", teilte Terpoorten mit. Sie leidet seit einer Corona-Infektion an Long-Covid. "Ich war schon sehr gern Kreisrätin", sagte die Binswangerin unserer Redaktion. Doch aufgrund der Erkrankung könne sie nur sehr wenige Termine am Tag wahrnehmen, für mehr fehle die Kraft.

Im Oktober des vergangenen Jahres war Terpoorten, die bei Regens Wagner beschäftigt und derzeit krankgeschrieben ist, wieder in den Bezirkstag gewählt worden. Dieses Mandat wollte die 58-Jährige ursprünglich nicht aufgeben. Doch am Montag teilte die Vorsitzende ihrer Grünen-Bezirkstagsfraktion mit, dass sie ihr Mandat aus gesundheitlichen Gründen niederlegen wird. „Aufgrund weitergehender gesundheitlicher Probleme im Rahmen meiner Postcovid-Erkrankung muss ich zu meinem großen Bedauern mein Mandat als Bezirksrätin niederlegen", informierte Terpoorten ihre Fraktion. Sie sehe sich nicht mehr in der Lage, ihr Mandat "mit gutem Gewissen und vollem verbliebenem Elan weiterzuführen". Sowohl die kognitiven Beeinträchtigungen als auch die chronische tiefgehende Erschöpfung, das Auftreten von Belastungsintoleranz bereits nach geringen körperlichen, geistigen oder psychischen Anstrengungen führten zu einem "sehr niedrigen täglich möglichen Energielevel". Ihre Hoffnungen auf Stabilisierung und Besserung, so Terpoorten, hätten sich leider nicht erfüllt.

Die Fraktion der Grünen ist sehr betroffen

Die Fraktion hat die Nachricht laut Pressemitteilung sehr betroffen gemacht. „Wir haben sehr großen Respekt vor dieser Entscheidung und sind uns dessen bewusst, dass Heidi Terpoorten eine schwer zu schließende Lücke hinterlassen wird", sagt die stellververtretende Fraktionsvorsitzende Melanie Melitta Hippke. Sie danke Terpoorten im Namen der ganzen Fraktion für ihren engagierten Einsatz. "Als Sozialpolitikerin mit Leib und Seele standen für Heidi Terpoorten die Menschen und Bedürfnisse des Bezirks Schwaben stets im Vordergrund", betont Hippke.

Kreissprecher Jahn: "Wir sind Heidi Terpoorten sehr dankbar"

Auch die Grünen im Kreis Dillingen zeigen großes Verständnis und Hochachtung für Terpoortens Entscheidung. "Heidi Terpoorten ist mit ihrer Erkrankung immer sehr offen umgegangen und hat gleichzeitig weiterhin so viel gearbeitet, wie es ihre Kräfte zuließen und oft auch noch darüber hinaus", sagt Kreissprecherin Angela von Heyden und wünscht gute Genesung. Kreissprecher Constantin Jahn ergänzt: "Wir sind Heidi Terpoorten mehr als dankbar für ihre Expertise, ihr Fachwissen und ihr politisches Gespür, womit sie die Grünen im Landkreis Dillingen jahrelang vorangebracht hat." Doch nach vielen Jahren Einsatz für die Politik müssten nun bei Heidi Terpoorten die Gesundheit und Selbstfürsorge an erster Stelle stehen. (bv, AZ)

