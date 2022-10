Heitere Lieder zum Herbstbeginn

Binswanger Männerensemble und der gemischte Chor zeigen sich freudig, romantisch und humorvoll in der neu renovierten Synagoge in Binswangen. Die Musikerinnen glänzen ebenfalls vielfältig.

Mit einer beeindruckenden Gemeinschaftsleistung präsentierte sich jetzt der Gesangverein Binswangen nach coronabedingter langer Zwangspause wie „Phoenix aus der Asche“. Das renommierte Männerensemble ging in der Synagoge genauso in die Vollen wie das weiblich besetzte Querflötenensemble „Quertett“ oder das Bläserensemble. Die historische Stätte, die nach umfangreicher Renovierung in neuem Glanz erstrahlt, war beim Herbstkonzert dicht gefüllt von einem Publikum, das das musikalische Ereignis offensichtlich zu schätzen wusste.

Heiter aufgestelltes Konzertprogramm in Binswangen

„Viva la musica“ eröffnete das heiter aufgestellte Konzertprogramm. Travel diaries „on the train“ von Benedict Brydern wurde vom Querflötenensemble, das Silvia Lachenmayr leitet, voller Enthusiasmus serviert. Dabei gelang es den Instrumentalistinnen, sich eindrucksvoll in Szene zu setzen. Die jungen, hochgewachsenen Musikerinnen bilden zudem optisch eine Augenweide. Beifall war ihnen auch bei „Moonlight Ballerina“ sicher.

Dass Annette Sailer eine versierte und zu recht selbstbewusst auftretende Chorleiterin ist, bewies sie mit dem Auftritt des gemischten Chores unter ihrer Stabführung. Unterschiedliche zeitgenössische Lieder wurden mit „Himmel und Erde“ von Susan M. Kamm oder „I‘ ve Got Peace like a River“ von H. O. Millsby ideal ausgesucht und mit offensichtlicher Begeisterung vorgetragen. Nachdenklich dann „Auf meinem Weg“ von L. Maierhofer. Später gab es noch viel Sanftes mit „Ich hab die Nacht geträumet“ und „die Blümelein sie schlafen“. Heftiger Applaus vom Publikum verwunderte da nicht.

Binswanger Chorleiter Anton Kapfer zeigt Einsatzfreude

Das Männerensemble des Gesangvereins Binswangen mit derzeit 20 sangesfreudigen Interpreten unterschiedlichen Alters ist immer wieder prägend bei den Konzerten. Chorleiter Anton Kapfer hat nichts von seiner langjährigen Einsatzfreude trotz harter Corona-Zeiten auch für Chöre eingebüßt. Seine Leidenschaft für chorische Disziplin gehört genauso zu seinen konstanten Zielsetzungen, wie für Homogenität im Klangkörper zu sorgen. Die Konzertvorbereitungen waren immer wieder, wie man hörte, von krankheitsbedingten Ausfällen erschwert.

Beim Männerensemble hat mit langer Tradition Anton Kapfer die Stabführung. Foto: Margot Sylvia Ruf

Zum Herbstkonzert passten so richtig die romantisch angehauchten Lieder wie „Der Jäger Abschied“ von Felix Mendelssohn Bartholdy oder „Wie lieblich schallt durch Busch und Wald“. Die freche und humorvolle "Diplomatenjagd" von Reinhard Mey her ein Begriff, wurde vom Auditorium heftig beklatscht.

Chormitglieder streuen literarische Texte zwischen die Lieder

Bei den Themenblöcken streuten Chormitglieder jeweils literarische Texte dazwischen. Dass die Beiträge „Wochenend und Sonnenschein“ sowie „Mit 66 Jahren“ des legendären Udo Jürgens einen augenzwinkernden Abschluss des Herbstkonzertes bildeten, war offenkundig. Das Publikum durfte zum guten Schluss - zusammen mit Sängern und Instrumentalisten - bei „Kein schöner Land“ einen stimmkräftigen Gemeinschaftschor bilden.