In Binswangen bietet sich der Blick in fremde Gärten

Plus In Binswangen können Interessierte Kirschen naschen und durch viel Grün schlendern.

Schon vor der offiziellen Öffnungszeit stehen die ersten Besucher und Besucherinnen bei Barbara Waldbrunn und ihrem Mann Ingomar Sieghart-Waldbrunn im Garten in Binswangen. Die Gäste wollen die Chance nützen, sich beim Tag der offenen Gartentür Inspirationen und neues Wissen zu holen. Ingomar Sieghart-Waldbrunn beantwortet gerne die vielen Fragen zu den verschiedenen Bäumen, Stauden und den alten Gegenständen, denen er teilweise ein ganz neues Leben eingehaucht hat.