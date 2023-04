Binswangen

In Binswangen entdecken junge Leute das Handwerk

Phyllis Geiger will einen Handwerksberuf erlernen. Am Tag des Handwerks in Binswangen bei Gumpp & Meier hatte sie Gelegenheit, selber einmal den Hammer in die Hand zu nehmen.

Plus Betriebe im Landkreis stellen ihre Ausbildungsmöglichkeiten beim Tag des Handwerks vor. Die Auftaktveranstaltung bei Holzbau Gumpp & Maier ist ein voller Erfolg.

Phyllis Geiger interessiert sich für einen technischen Beruf, im KfZ-Bereich etwa, erzählt sie. Dennoch ist die 14-Jährige aus der Mittelschule Wertingen mit Elan dabei, als sie und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler bei der Firma Holzbau Gumpp & Maier in Binswangen in den Beruf des Zimmerers hineinschnuppern können. Neben der Betriebsbesichtigung und ausreichend Informationen zum Berufsbild, kann sogar selbst Hand beim Bau einer Schau-Brücke angelegt werden und da gehört sie zu den überaus Aktiven. Möglich macht das der Entdeckerbus. Mit ihm, einem gemeinsamen Leuchtturmprojekt des Landkreises Dillingen, des Netzwerks "Schulewirtschaft" mit Geschäftsführer Günter Hirschmann, der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben um Kreishandwerksmeister Werner Luther und der Handwerkskammer für Schwaben (HWK), haben über 90 Schülerinnen und Schüler von neun Mittel- und Realschulen aus dem Landkreis die Gelegenheit, attraktive Handwerksberufe hautnah zu erleben.

Entdeckerbus setzt das Motto beim Baustellentag um

Denn aktiv für das Handwerk werben, mögliche künftige Arbeitsplätze vorstellen: das will der Tag des Handwerks. An den allgemeinbildenden Schulen in Bayern ist er inzwischen Pflicht. Einmal pro Schuljahr müssen die Schülerinnen und Schüler der Vorabgangsklassen handwerkliche Tätigkeiten kennenlernen - und zwar in Theorie und Praxis. Der Entdeckerbus setzt das Motto "Sei ein Entdecker - Erlebe das Handwerk im Landkreis Dillingen" in Handwerksunternehmen verschiedener Gewerke und mittlerweile auch direkt vor Ort beim Baustellentag um. Für Maximilan Uhl (14) von der Mittelschule Weisingen ist die Auftaktveranstaltung im Binswanger Holzbaubetrieb optimal - nicht nur, dass er das Handwerk an sich schön findet und sich seine berufliche Zukunft dort vorstellen kann, er arbeitet gern mit Materialien wie eben Holz.

