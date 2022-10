In der Alten Synagoge lebt die Erinnerung an die Juden aus der Region fort

Plus Die Alte Synagoge in Binswangen ist kein Ort wie jeder andere. Bei der Neueröffnung nach langer Restaurierungszeit gab es fröhliche und denkwürdige Momente.

Das Klezmerensemble "Mesinke" aus Krumbach gab dem Festakt zur Wiedereröffnung der Alten Synagoge in Binswangen den besonderen Glanz. Die sechs Musiker spiegeln mit ihren melancholischen Horas, mitreißenden Bulgars und zum Tanzen auffordernden Freylachs die beeindruckende Vielfalt jüdischen Lebens wider. Bei der Feierstunde in dem historischen Binswanger Bauwerk erfolgten Rückblicke auf die Geschichte des Hauses aber auch Ausblicke auf eine Erinnerungskultur, die von vielen ehrenamtlich tätigen Bürgern voller Leidenschaft gepflegt wird.